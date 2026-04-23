Maitena Berrueco 23 ABR 2026 - 06:30h.

Acompañaba a su padre con solo 7 años y es profesional desde los 20, los últimos 15 lleva los percebes del mar a su 'food truck'

El percebe, ese bicho rarito (y exquisito) de los acantilados galegos

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BilbaoEl vizcaíno Javier Rodríguez, al que todos conocen como Jabotxa, descuelga el teléfono cuando ya tiene un pie puesto en su barco para salir a pescar por la costa vasca. Es la rutina diaria de este percebero desde hace 15 años: salir al mar, mariscar y a su regreso, cocer el marisco y venderlo en su marisconeta, la 'Rue del Percebe’.

Él es, de momento, el único 'juan palomo’ en Euskadi de los percebes vascos. Él los recoge, los cocina y los vende, un 'yo me lo guiso, yo me lo como', en toda regla. La razón es que “es un producto muy perecedero y por tanto, muy difícil de trabajar, hay que hilar muy fino”, advierte.

Jabotxa, que nació cerca de la costa pero en una localidad sin mar, como es Basauri, se define como “mariscador de toda la vida”, un oficio que heredó de su padre, al que acompañó por primera vez con solo siete añitos. Asentado hoy en Gorliz, el percebero vizcaíno defiende a capa y espada el percebe vasco, menos famoso que el gallego, pero “muy bien valorado”.

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Con el marisco que el mismo recoge, ya en tierra firme, pasa por la Cofradía “y yo mismo lo recompro, porque si hiciera con intermediarios no me saldría rentable”. Después lo vende a su cartera de fieles clientes, entre los que cuenta con algunos restaurantes, y una parte la elabora y comercializa él directamente en su 'food truck'. “Esa es la gracia, que lo cuezo directamente ahí, yo mismo y lo vendo”. La ración de percebes, a 16 euros los 200 gramos, sale “calentita, porque esa es la forma más sabrosa de desgustarlos”, detalla.

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Del mar a la 'food truck'

Empezó, en 2012, con “una furgoneta muy cuqui”, pero también en la que “sólo cabía yo”, por eso desde hace un tiempo, cuece los percebes y los vende en otro remolque, más amplio, y que simula una antigua furgoneta de reparto de correo de Estados Unidos. Con capacidad para tres personas, la nueva 'food truck' le permite también ampliar su oferta y aunque el producto estrella sigue siendo la ración de percebes "cogidos por mi", también vende caracolillos, nécoras, quisquillas, y hasta “hago arroz con bogavante o marmitako”.

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Primavera y verano son las épocas de más trabajo para Jabotxa que este próximo fin de semana pondrá rumbo con su marisconeta a Bilbao, al barrio de San Adrián donde se celebra un marmitako popular; y del 22 al 24 de mayo, a Bermeo. Vizcaya es su territorio, pero Jabotxa no duda en alejarse de la costa, “en verano voy mucho a La Rioja”, cuenta. Allí hay mucho veraneante vasco y sabedor de que el marisco, gusta, “voy y triunfo, porque no ven un percebe en todo el verano hasta que llego con mi Rue del Percebe”, dice, entre risas.