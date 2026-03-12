Natalia Sette 12 MAR 2026 - 08:00h.

Carla Flila ha sido siempre muy abierta con su comunidad en redes sociales. Con casi 1 millón de seguidores en Instagram, la influencer no tiene reparo en mostrarse tal y cómo es y dar su opinión sin tapujos. Esta vez, la catalana se ha sincerado por primera vez sobre cómo descubrió su orientación sexual y revela si alguna vez ha estado con un hombre.

Por raro que parezca, Carla nunca había hablado abiertamente sobre cómo descubrió que le gustaban las mujeres. Su orientación es algo que nunca ha escondido, ha tenido dos relaciones serias con mujeres y ambas han sido muy públicas. Tras su ruptura con Nagore Robles , la creadora de contenido no ha tenido otra pareja pero eso no le ha impedido hablar de amor.

Carla ha hecho un ‘preguntas y respuestas’ en su perfil y dos de las cuestiones más preguntas han sido: ¿Antes de que te dieras cuenta de tú orientación sexual, estuviste con algún hombre? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaban las chicas? Ella sin problema alguna, ha respondido con total sinceridad.

“No, nunca he estado con un hombre”, ha comenzado dejando claro. Se dio cuenta desde bien temprano que le atraían solo las mujeres y no ha sentido nunca la necesidad ni las ganas de experimentar con otro sexo. “Con unos 17 años empecé a darme cuenta, me pasaba algo curioso: en las películas o series siempre me fijaba más en el personaje femenino que en el chico”, ha explicado con honestidad.

Aunque por un momento esto le generó dudas y confusión, pronto averiguó por qué se fijaba tanto en los personajes femeninos. “Al principio pensaba que era porque quería ser como ellas, pero con el tiempo entendí que en realidad lo que me pasaba es que me gustaban las mujeres”, ha desvelado.

Al ver que es un tema que despierta mucho interés entre sus seguidores, la influencer ha dejado claro que, si a alguien de verdad le importa su experiencia, podría hablar de ello más profundamente. “Si queréis que hable más sobre mi orientación sexual y mi experiencia, y puede servirle a alguien, puedo hacerlo en otro vídeo y contarlo con más calma”, ha terminado diciendo.