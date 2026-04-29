Maitena Berrueco 29 ABR 2026 - 07:30h.

La bilbaína Nuria Hernando está detrás del proyecto 'Free Tour-X', "ojalá no fuera necesario hacerlo en otras ciudades"

El zurito vasco, en peligro después de que algunos bares de Bilbao dejen de servirlo: "Quieren acabar con el poteo”

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BilbaoEl 'free tour' arranca en la plaza del Teatro Arriaga, en Bilbao. Aunque, en realidad, no es una visita guiada al uso, sino una obra de teatro relacional y tampoco serán las tablas del cercano teatro bilbaíno, donde se desarrolle la trama, sino que el escenario serán las siete calles que conforman el Casco Viejo del 'botxo'. El objetivo de la guía tampoco será mostrar monumentos a los turistas sino enseñar sin tapujos el impacto del turismo masivo en la ciudad. Bienvenidos a 'Free Tour-X', la obra que muestra el lado oscuro del turismo.

Durante un viaje a Lisboa, la directora escénica y dramaturga bilbaína Nuria Hernando tuvo una revelación cuando tras alquilar "un airbnb en la zona más gentrificada" de la ciudad, realizar un 'free tour' y hacer una larga cola, junto a otros turistas, para subirse a un autobús de línea, una mujer de Lisboa comenzó a gritarle al conductor “que dejara fuera a los putos turistas que, otra vez, llegaba tarde”. Aquel episodio marcó un antes y un después en la de Santutxu (Bilbao) que se preguntó: “Pero qué hago yo aquí”.

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Sin imaginarlo aquello fue el germen de ‘Free Tour-X’ una obra de teatro relacional que precisamente denuncia, desde las entrañas, las heridas que el turismo masivo deja en las ciudades y que "tan fácil es de ver allí donde vivimos y tan complicado de verlo cuando nosotros mismos lo provocamos durante nuestras vacaciones". Este pasado fin de semana se ha estrenado en Bilbao, “aunque previamente hicimos dos residencias artísticas en Pamplona y en el barrio madrileño de Lavapiés”, apunta Nuria Hernando.

Móvil, auriculares y calzado cómodo

Esta bilbaína ha sido testigo de cómo su propia ciudad se ha transformado con el paso de los años, pasando de ser una urbe industrial y gris, “que nadie visitaba” a la ciudad de titanio, atestada de turistas y con “un Casco Viejo masificado”, precisamente, ese fue el lugar elegido para este free tour, que pretende “reventar” desde dentro este sistema que fomenta el descontrol turístico.

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A medio camino entre la performance y el teatro, “queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”. La obra presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

Puntuales a la hora, la quedada era en la Plaza del Teatro Arriaga, “justo allí coincidimos alrededor con otros cinco free tours”. El grupo de visitantes, “no podía superar las 35 personas”, muchas de las cuales eran del mismo Bilbao o alrededores, todos ellos con el móvil cargado y los auriculares puestos “para recibir audios, videos e instrucciones”.

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Cafés de especialidad y consignas de maletas

Al frente de ellas como guía, la performer local Juana Lor, encargada de mostrar a los espectadores los efectos de la turistificación en la ciudad a través de un recorrido interactivo. La primera parada, un antiguo comercio de tejidos reconvertido en un café de especialidad; de ahí a un local que actualmente, acoge un negocio vinculado estrechamente al turismo como es una consigna de maletas y que antaño fue una tienda de disfraces; próxima parada, otro café de especialidad en lo que durante años fue una zapatería bilbaína.

La obra, última producción de la compañía de teatro y danza emergente 'Perpetûa Vastarda', es el resultado de "una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad” y que, en concreto, en el Casco Viejo bilbaíno concentra, ni más ni menos, que 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles.

La obra se ha estrena en Bilbao y “ojalá no fuera necesario” extrapolarla a otras ciudades, pero la realidad se impone y muy cerca, a poco más de 100 kilómetros por carretera, otra ciudad vasca se ha convertido en el buque insignia de la turistificación, Donostia. Por lo que “lamentablemente seguiremos realizando estre free tour por otras ciudades”.