Un experto explica cómo hacer la foto perfecta a la luna: "El truco está en el modo video”

Marta Egea 29 ABR 2026 - 06:15h.

Grabar vídeo en vez hacer una foto hace que sea más sencillo ajustar mejor la exposición y escoger después el mejor fotograma

Luna de sangre, un astrofotógrafo da consejos para capturar el fenómeno astronómico con el móvil

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La Luna es la inspiración de muchos fotógrafos. Su brillo intenso y su presencia constante la convierten en el primer objetivo astronómico de muchos aficionados a la fotografía nocturna. Pero, cualquier persona que haya intentado hacerle una foto rápida con el móvil sabe que el resultado suele ser bastante decepcionante: parece una bola blanca sin detalles.

La razón es que para fotografiar la Luna, se necesita hacer primero un ajuste de la cámara, algo que muchos usuarios no hacen porque confían en el modo automático de su móvil. Muchos especialistas en fotografía móvil y astrofotografía explican que para conseguir una buena imagen hay que controlar aspectos como la exposición, el zoom o la sensibilidad ISO.

El error más común: no ajustar nada

Uno de los fallos más comunes al fotografiar la Luna es hacer una foto rápida con el modo automático del móvil. Este sistema suele aumentar la exposición para iluminar la escena, algo que funciona muy bien en paisajes nocturnos, pero no cuando el objetivo es un objeto muy brillante como es la Luna.

El resultado suele ser una imagen sobreexpuesta en la que no se pueden distinguir cráteres ni relieves. Por eso, muchos expertos recomiendan controlar manualmente la exposición y reducir la cantidad de luz que capta el sensor. Gracias a este parámetro se pueden recuperar los detalles de la superficie lunar y evitar que el satélite aparezca como una mancha blanca.

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Además, es esencial tener en cuenta que la Luna refleja la luz del Sol. Se comporta más como un objeto iluminado a plena luz del día que como un elemento del cielo nocturno. Esta es la razón por las que las configuraciones habituales de fotografía nocturna no suelen funcionar bien.

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Un truco inesperado: grabar en vez de hacer una foto

Uno de los consejos que más ha llamado la atención entre fotógrafos móviles es usar el modo vídeo en vez del modo foto. Puede parecer raro, pero esta técnica permite ajustar mejor algunos parámetros y escoger posteriormente el fotograma más nítido.

Según explica el fotógrafo Marcos Castaño, más conocido como @shotbymarcos el proceso consiste en seleccionar el modo vídeo, reducir la exposición aproximadamente a -2, hacer zoom sobre la Luna y empezar a grabar mientras que se ajusta el brillo hasta encontrar el punto en el que el satélite aparece con más definición.

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Después se puede capturar una imagen del fotograma más nítido del vídeo. Así se puede experimentar con la exposición en tiempo real encontrando el equilibrio perfecto.

¿Cuáles son los ajustes clave para fotografiar la Luna con el móvil?

Más allá de este truco, existen varios parámetros fundamentales que deben ser ajustados manualmente para obtener una buena fotografía de la Luna. Estos ajustes están disponibles en el modo Pro o modo manual.

ISO bajo

La sensibilidad ISO marca cuánto amplifica la cámara la luz captada por el sensor. Para este tipo de fotografía se recomienda utilizar valores bajos, alrededor de ISO 100, para mantener una imagen limpia con el menor ruido visual posible.

Velocidad de obturación rápida

Como la Luna es un objeto muy brillante, no es necesario utilizar exposiciones largas. De hecho, una velocidad muy lenta puede tener como resultado una imagen sobreexpuesta. Algunos expertos recomiendan que esté cerca a 1/2000 de segundo, la cual es suficiente para capturar el detalle sin saturar la imagen.

Control de la exposición

Otro ajuste fundamental es el nivel de exposición. Este determina cuánta luz entra en la imagen final. Se recomienda reducir la exposición entre -1 y -2, ya que ayuda a recuperar los detalles de la superficie lunar.

Enfoque manual

El enfoque automático de muchos móviles puede confundirse cuando se intenta enfocar un objeto brillante sobre un fondo oscuro. Debido a esto, se aconseja ajustar el enfoque manualmente hasta que la Luna se vea lo más nítida posible.

Balance de blancos

Este ajuste puede mantenerse en automático en ciertos casos, pero siempre se recomienda ajustarlo para controlar mejor la temperatura de color de la foto.

Zoom

En este caso, utilizar zoom es casi imprescindible para poder conseguir una imagen atractiva, ya que la Luna ocupa una porción muy pequeña del encuadre con el objetivo estándar del móvil. No obstante, hay que distinguir entre zoom óptico y digital. El primero utiliza lentes adicionales y mantiene la calidad de la imagen, mientras que el segundo ****amplía la fotografía de forma artificial haciendo que pierda calidad y nitidez.

El trípode

Una fotografía de la Luna puede arruinarse completamente si la cámara se mueve tan solo un poco en el momento de disparar. Por esto, se recomienda el uso de un trípode o algún soporte estable para el móvil y así reducir las vibraciones. Esto mejora muchísimo la nitidez de la imagen.

¿Cuál es el momento ideal para fotografiar la Luna?

Muchas personas piensan que, a la hora de fotografiar, la mejor fase de la Luna es la llena, y puede que, si se hace bien, sea la más espectacular. No obstante, no es la única. Durante las fases creciente o menguante, la línea que separa la parte oscura de la iluminada conocida como terminador lunar, genera sombras que resaltan los cráteres y montañas, lo que hace que las fotografías sean mucho más espectaculares y con una mayor sensación de relieve.