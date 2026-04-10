María Pombo responde a las críticas tras ser señalada como causante de la turistificación de Cantabria

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"Gracias, María Pombo, por destrozar Santander". Esa frase se dijo en el podcast 'No se dejen sorprender' al hablar de la turistificación de Cantabria y se ha hecho viral en redes sociales porque la aludida, la influencer madrileña María Pombo, les respondió tirando de ironía. En 'Vamos a ver' han querido conocer los dos puntos de vista, el de los podcasters y el de la hermana de Marta y Lucía Pombo, que veranea en un pueblo cántabro desde hace años y presume de las bondades de esa tierra en Instagram.

Los podcasters le han explicado a Patricia Pardo que están en contra de la turistificación y que consideran que María Pombo "es el caballo de Troya de ese movimiento en el norte" de España: "Como tiene un foco tan grande quizá entre ella y las instituciones se puede intentar que esa turistificación no sea tan masiva para respetar a la gente que vive todo el año en Santander o en el norte".

María Pombo les ha contestado en declaraciones a una reportera de 'Vamos a ver', donde ha comentado que se está tomando con humor la situación porque considera que su influencia no hace que una comunidad autónoma comience a recibir hordas de turistas. La influencer ha explicado que España tiene un problema de vivienda y que la turistificación afecta a muchas zonas, problemas de los que no se considera la causa: "Convertir a una persona en el símbolo de todo ese problema me parece incluso hasta minimizar el problema real".