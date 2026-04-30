Redacción Euskadi 30 ABR 2026 - 04:30h.

"No quiero aprenderme la letra como un papagayo", admite

Las misteriosas similitudes entre el euskera y el japonés se hacen virales gracias a una joven vasca: "Tienen algo que ver"

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BilbaoSi, coincidiendo con la reciente final de la Copa del Rey de fútbol, en redes sociales se hizo viral la versión flamenca del himno, en euskera, de la Real Sociedad interpretado por una joven donostiarra, llamada Carla Fernández, hoy lo hace Luis Miguel Esmoris, un sevillano que ha aceptado el reto de aprender a cantar en euskera, “o lo que es lo mismo aprender euskera gracias a las canciones”, y va documentando sus progresos en su cuenta de Instagram.

Esmoris, como se le conoce en redes sociales, califica este desafío como “un viaje que me está encantando”, aunque admite que es complicado ya que “soy sevillano y mi mente no está configurada en este sistema lingüístico”. A pesar de todo, el sevillano insiste en que el euskera es “un idioma mágico” que “grita identidad, fuerza, historia y, sobre todo, alma”.

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Los retos de Esmoris

Esmoris va documentando sus retos y “machacando la letra” de las canciones que interpreta: 'Itsasoa Gara' de Ken Zazpi, ‘Eskuak’ o Txoria Txori’, entre otras. Siempre desde “el respeto” al idioma y no queriendo “aprenderme la letra como un papagayo”, sino entendiendo su significado. En uno de los vídeos subidos por el sevillano reconoce que alguno de los temas le ha dejado “tocadete” y que a veces se queda “pillado varias veces” durante la interpretación “porque se me olvida la letra” e “intento acordarme del significado”.

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En su primer reto, no quiso "venirse muy arriba" e interpretó el estribillo de una canción que tiene "una parte en castellano y otra en euskera". A partir de ahí, el artista no ha escatimado en riesgo y ha llegado a cantar la mítica 'Txoria Txori' en el Molino del Corcho, en la Ribera del Huéznar.

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En cada publicación y con cada reto superado, Esmoris insiste en que lo hace desde el cariño y el respeto: "De Sevilla pal Norte, con todo el cariño y respeto".