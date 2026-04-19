Maitena Berrueco 19 ABR 2026 - 12:00h.

Improvisó el tema tras una comida familiar, sin imaginar la repercusión: "Me ha escrito hasta la Real Sociedad"

La rocambolesca conversación entre Rosalía e Izaro, una niña vasca de 10 años: “¿Sara? ¿Martirio? ¿Rosario? ¿Charo?”

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San SebastiánDonostia vive las horas previas a la final de la Copa del Rey de fútbol, que enfrenta este sábado 18, en Sevilla al equipo vasco con el Atlético de Madrid, con una mezcla de nerviosismo e ilusión. La ciudad se ha volcado con la Real Sociedad y lo mismo las fachadas de los edificios que hasta la arena de La Concha visten el escudo y los colores txuri-urdin.

En medio de este alud futbolero, en redes está triunfando la versión flamenca del himno, en euskera, del equipo guipuzcoano. ¿Una seguidora andaluza de la Real que pretende animarles? No, tras esta interpretación con rollo más propio del sur que del norte, está una joven artista donostiarra, “de Gros”, que, sin pretenderlo, está arrasando en redes.

Se llama Carla Fernández y el domingo pasado tras una comida familiar, durante la sobremesa, sacó, como tiene costumbre, la guitarra y casi sin pensarlo “me salió cantar el himno, a mi estilo”, y eso que nunca antes había cantado en euskera.

Será por el nerviosismo previo al encuentro, será “porque estos días es un poco el monotema, no se habla de otra cosa aquí”, el caso es que le dedicó la canción a su abuelo, “que es super ‘realzale’” y, después, subió el vídeo, sin imaginar la que se le venía encima: “Si es que me ha escrito hasta la Real Sociedad para decirme que les ha encantado”.

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Las pelis de Marisol

A sus 25 años, la donostiarra lleva “toda la vida cantando”, aunque siempre en casa o con sus amigas, que la animaban a subir sus videos a las redes sociales. Un escaparate gracias al cual la descubrió una discográfica en Madrid, donde ella estudiaba Derecho. “Siento que la música me ha elegido a mí, más incluso que al revés”, señala Carla, que acaba de sacar su primer album con 14 temas que se han convertido en su ‘Punto de Partida’.

Su estilo ‘flamenco-pop’ gusta y mucho “de Madrid para abajo”, por eso que su versión del himno de la Real haya gustado tanto en su tierra, y que “mi ciudad me descubra como artista”, la llena de orgullo. “Nunca antes había cantando en euskera”, reconoce.

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De familia vasco-navarra, en su árbol genealógico no hay indicios que expliquen el alma flamenca de esta donostiarra de profundas raíces vascas. Por eso, Carla apunta a su abuela que “desde pequeña me ponía en bucle las películas de Marisol y a mí me encantaban”. Aquello sembró en ella el germen de la cultura flamenca, que hoy en día lleva “muy dentro”.

Habitual de la feria de Abril, de hecho se prepara para estar en Sevilla este mismo lunes 20, acumula anécdotas como cuando se arrancó a cantar ante un publico que la creía autóctona, “porque cantando no se me nota de donde soy", pero al acabar, su acento donostiarra la delató para asombro del respetable. "Estás de broma", "no puede ser", le decían.

La final de la Copa del Rey, Carla la vivirá desde la 'fun-zone' instalada en Alderdi Eder, “muchos de mis amigos están en Sevilla pero nosotros desde aquí no nos lo vamos a perder”, puntualiza. Carla ya ha demostrado, con su estilo musical, que no le importa ir a contracorriente. Justo como hará este lunes, cuando ella pondrá rumbo a Sevilla, cuando la mayoría de sus compatriotas ya hayan regresado a casa. Va a la Feria de Abril, un evento en las que esta vasca se siente como pez en el agua.