Patricia Martínez 21 MAY 2026 - 15:10h.

El Celta ha anunciado la renovación con un emotivo vídeo publicado este jueves

Así es el himno del Celta que ha llegado a los Grammy con C tangana: folclore y afición, unidos por la 'terra'

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VigoAquel niño de Moaña que no soltaba la pelota casi ni para comer y que soñaba con "meter un gol con el Celta" ha escrito este jueves un capítulo más en su historia vital, la que mantiene unido con el club que le ha visto crecer.

A falta de un partido para cerrar la temporada, este jueves llegaba la noticia que todo el celtismo esperaba desde hace semanas, la que confirma, como señalan desde el club vigués, que “algunas historias nunca tendrán final”.

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El Celta de Vigo ha anunciado que Iago Aspas renueva su vinculación “con el club de su vida”. “Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro”, explican desde el club, ya que el canterano firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más (“unha máis”). “Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club”, explican, ya que “se unirá a su estructura para continuar aportando”.

Aquel niño de Moaña que soñó “con marcar un gol bonito con el Celta de los mayores” ha terminado convirtiéndose en el alma de toda una afición. Y el anuncio de su renovación se ha hecho con un emocionante vídeo “inspirado en una historia real”, la de una madre que espera a su hijo para cenar, mientras él sigue jugando al fútbol en la calle con sus amigos. Porque a esta historia de amor de Iago Aspas con el Celta, todavía le quedan muchos capítulos por escribir.

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El emotivo vídeo publicado este jueves por el club celeste ha emocionado por igual a compañeros de vestuario como Borja Iglesias, quien lo ha comentado nada más ser publicado, y la afición celeste, no solo por el mensaje sino también porque el relato delicado, lleno de detalles y guiños y con una cuidada manufactura es una pieza audiovisual admirable por sí misma. “Lágrimas de emoción”, “piel de gallina” o “se me metió la ría en un ojo” son algunos de los comentarios que han compartido los usuarios, tras ver la pieza audiovisual, publicada a primera hora de este jueves por el club vigués.

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El Celta acumula emoción y también alabanzas por esta campaña, un ejemplo más del trabajo de un equipo de marketing y comunicación que han conectado con la afición de una manera íntima y también fresca en los últimos años, con acciones y campañas que han ido mucho más allá del deporte.

Hace solo unos meses, el pasado mes de marzo el club, copaba espacios en medios nacionales e internacionales con su llamamiento a la cantante Madonna, para intentar localizar la camiseta celeste que la artista llevó en su concierto celebrado en el estadio de Balaidos en 1990. La propia artista terminó por contestar a la llamada del club celeste para contar que tenía la camiseta guardada a buen recaudo.

Pero además, el club ha tenido iniciativas solidarias y de concienciación que tampoco han pasado inadvertidas, como la campaña para acudir al campo con las uñas pintadas, en apoyo a Borja Iglesias, después de que recibiera insultos homófobos.

El trabajo de marketing y comunicación del club vigués ha sido valorado en los últimos años con varios premios. Así, el año pasado el club se llevó el premio "Paraguas de oro" otorgado en Galicia, por la campaña “RIO1923. Raíces, Identidad, Orgullo', pero no ha sido el único. El himno del centenario del RC Celta, titulado «Oliveira dos Cen Anos» y compuesto por C. Tangana, se ha convertido en estos años en un fenómeno internacional. El himno y su icónico videoclip, rodado en la ría de Vigo, ha sido nominado a los Grammy latinos, y fue galardonado en los certámenes de publicidad y diseño más prestigiosos del mundo, incluyendo tres oros en los Cannes Lions y un ADCE Genius Loci Award.