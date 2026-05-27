Maitena Berrueco 27 MAY 2026 - 07:30h.

La capital alavesa modifica el calendario de siegas en diez de sus espacios verdes para estudiar su biodiversidad

Una imagen que asusta: así retiran los bomberos vizcaínos un imponente enjambre con miles de abejas del interior de una vivienda

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Vitoria-GasteizHace ya siete meses desde que la huelga indefinida de los jardineros de Vitoria finalizara tras casi 200 días sin segar, podar ni cortar el césped de parques y jardines. Aquella imagen “asilvestrada” de la capital alavesa, con zonas verdes intransitables y con tintes de jungla, insectos incluidos, parecía cosa del pasado, aunque los jardineros ya advirtieron de que se tardaría mucho en recuperar la imagen de la ciudad previa al conflicto laboral que les hizo parar las segadoras y los cortacésped.

Sin embargo, en algunas zonas de la capital alavesa, con la llegada de la primavera el césped comenzó de nuevo a crecer y no ha dejado de hacerlo, porque nadie lo ha cortado. ¿Un olvido?, ¿un nuevo boicot de los jardineros? Nada de eso, la razón para no cortar la hierba en varios espacios verdes de Vitoria está bien meditada por el Ayuntamiento y es que quieren atraer insectos polinizadores y así poder estudiar la biodiversidad.

El gusto por los jardines y zonas verdes urbanas con la hierba milimétricamente segada, en la que ni una brizna sobresalga por encima del resto, no favorece la presencia de abejas, moscas de las flores, abejorros o avispas. Los polinizadores proliferan más en espacios donde la naturaleza sigue su curso. Vitoria ha decidido relegar la estética en una decena de jardines y parques, en beneficio de la investigación sobre la biodiversidad urbana y el manejo ecológico en espacios verdes urbanos.

Un laboratorio al aire libre

La ciudad se convierte así en una especie de laboratorio, utilizando diez puntos de muestreo distribuidos por la capital alavesa donde se interrumpe el modelo de gestión convencional. La consultora alavesa Geotech gestiona este proyecto de cambio de siegas. Que nadie se lleve las manos a la cabeza ante el aumento de abejorros, escarabajos, hormigas y mariposas porque la presencia de estos polinizadores en zonas verdes de la ciudad evita la aparición de otras plagas de insectos.

El resto de jardines de Vitoria-Gasteiz seguirá el tratamiento establecido por parte del Ayuntamiento por lo que se podrá comparar con las zonas designadas. Esta comparación directa permitirá establecer relaciones significativas entre la gestión del espacio verde y la biodiversidad funcional presente en el medio urbano.

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El dispositivo central del estudio es una aplicación web progresiva (PWA) desarrollada específicamente para registrar observaciones de polinizadores en condiciones de campo. Esta herramienta digital permitirá el uso en modo offline, garantizando la recogida de datos incluso sin conexión, y ofrecerá sincronización posterior con una base de datos centralizada. De este modo, se asegurará una recogida de datos homogénea, precisa y lista para su análisis estadístico y ecológico.

La propuesta ofrece, según el Ayuntamiento vitoriano, beneficios sociales y ambientales claros, como la reducción del uso de maquinaria, la mejora del paisaje urbano y el fortalecimiento de la red de espacios verdes funcionales y no sólo estructurales. Sin embargo, no a todo el mundo gusta la idea y algunos vitorianos se quejan y auguran que van a tener que "sacar la katana para ir abriendo camino por la calle" o "leí algo de que era intencionado el no cortar la hierba, para algo de la conservación de la fauna…Vale, bien. ¿Qué fauna? ¿Garrapatas, pulgas y demás parásitos?".