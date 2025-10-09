Maitena Berrueco 09 OCT 2025 - 12:32h.

Este jueves han vuelto al trabajo aunque la ciudad tardará un año en recuperar su imagen

Rafael, jardinero en Vitoria, relata cómo le ha cambiado la vida tras medio año en huelga indefinida: "Sobrevivo gastando mucho menos"

Compartir







Vitoria-GasteizEl ruido de las segadoras en marcha desde primera hora en los parques de Vitoria, el ‘chas chas’ de las tijeras de poda y los 'cortacésped' conforman, este jueves 9, una banda sonora que no se escuchaba así en Vitoria, a pesar de los servicios mínimos, desde hace casi 200 días, el tiempo que ha durado la huelga indefinida de los jardineros de Vitoria.

La plantilla de Enviser ha regresado hoy, a primera hora, a sus puestos de trabajo tras lograr un nuevo convenio con el que, entre otras mejoras, reducen sus jornadas y aumentos del 25 por ciento en sus salarios de forma progresiva, hasta 2028.

PUEDE INTERESARTE Dos meses de plante de los jardineros en Vitoria: la maleza se adueña de la ciudad

Este mismo lunes 6, sindicatos y empresa llegaban a un preacuerdo y un día después, de forma mayoritaria, la plantilla le daba el visto bueno. Se ponía fin a 197 días de “lucha” y aunque aún harán falta muchos más días para que la ciudad recupere su imagen habitual, previa a este conflicto. Se calcula que tardarán más de un año en poder hacerlo.

El acuerdo

La plantilla de Enviser aceptaba este pasado martes la propuesta de la empresa y del Ayuntamiento, poniendo fin a seis meses de huelga, a cambio de un convenio propio que garantizará subidas salariales, reducción de jornada y otras mejoras.

Los sindicatos ELA, ESK y LAB firmaron en el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno Vasco (PRECO) un convenio propio para la plantilla de jardinería de la capital alavesa. De esta forma ha finalizado la huelga de más de seis meses en la empresa Enviser, la contrata encargada de la jardinería de parques y jardines.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este nuevo convenio, según explican desde ELA, supone "acabar con la precariedad derivada de la aplicación del convenio estatal de jardinería". Así, se contemplan incrementos salariales del 25 por ciento hasta 2028, en función de cada categoría profesional. Se establece una reducción de 108 horas de jornada, hasta alcanzar las 1.592 horas anuales en 2028 . El acuerdo también recoge mejoras en los descansos, en el contrato relevo y en los permisos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

197 días de lucha

El conflicto laboral entre los trabajadores y la subcontrata municipal encargada de la limpieza y mantenimiento de parques y jardines de Vitoria, además de ocho grandes zonas verdes de la ciudad, estalló el pasado 26 de marzo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aquel día, los jardineros se declararon en huelga indefinida, sin llegar a imaginar, por aquel entonces, que la solución a sus reclamaciones no llegaría hasta medio año más tarde. Demandaban mejoras salariales y laborales, además de un nuevo convenio. La firma, según han repetido los trabajadores, no les escuchaba y los jardineros miraban al Ayuntamiento al que reclamaban que interviniera, dado que se trata de un servicio municipal.

Pasaban los días y la falta de cuidados en parques y jardines iba degradando la imagen de una ciudad que siempre ha presumido de sus espacios verdes. La naturaleza se desmadraba y Vitoria adquiría tintes de jungla, con la proliferación de insectos: mosquitos, pulgas y garrapatas; el ataque de algunas víboras a animales de compañía que paseaban por zonas de hierbas altas y hasta problemas de visibilidad para los conductores.

El conflicto además no ha estado exento de polémicas y denuncias. En concreto, la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal puso en manos de la Ertzaintza la investigación por el “acoso” que, según denunció, estaba sufriendo por parte de los jardineros, en forma de pancartas cerca de su domicilio, la quema de un muñeco con su rostro en la hoguera de San Juan o los pasquines con su foto a la que habían añadido un bigote hitleriano.

Este 9 de octubre, los casi 100 trabajadores de Enviser, en Vitoria, vuelven al tajo y se enfundan uniformes y botas de trabajo con la ilusión de 'la vuelta al cole'. Un regreso que buena parte de los ciudadanos también esperaba con gran ilusión, conscientes de la labor esencial de estos profesionales.