Redacción Euskadi 15 JUN 2026 - 13:38h.

El temor de los alumnos afectados es que esta nota tan "catastrófica" les impida estudiar lo que querían

Este lunes han protestado ante la Facultad de Ingeniera de la EHU, en San Mamés

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BilbaoEste lunes se acaba el plazo para presentar reclamaciones a las calificaciones obtenidas en los exámenes de selectividad. Muchos de los cerca de 60 alumnos vizcaínos que la semana pasada vieron que, en euskera, habían sacado un rotundo cero están preocupados porque esta nota les impida acceder a los estudios universitarios que habían solicitado.

Así, este lunes han salido a protestar ante la Facultad de Ingeniería de la EHU, en San Mamés para denunciar lo ocurrido, pedir explicaciones a la universidad, encargada de organizar la prueba, y reclamar “respeto y transparencia”. Un llamamiento al que se han sumado otro casi medio centenar de alumnos que han sacado notas bajísimas en la misma prueba, por debajo del 2, "no lo entiendo cuando durante el curso he sacado muy buenas notas y además el examen no era difícil", apunta uno de los alumnos cateados.

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Que muchos alumnos no saquen una buena nota, incluso que no aprueben parece factible, pero que una multitud de ellos saquen un cero inapelable, parece para muchos “imposible”, “incomprensible” e incluso, hay quien lo califica de “ciencia ficción”. Un 0,0 solo puede adjudicarse, apuntan varios profesores, a un alumno al que han pillado copiando, no es el caso, o a uno que haya dejado el examen completo en blanco, que tampoco. En los propios centros escolares de los alumnos afectados no comprenden qué ha ocurrido para que alumnos con buenas notas durante el curso en esta materia, hayan sacado un 0,0, en la selectividad.

Inusual cascada de 0,0

Lo cierto es que seis días después de que la EHU publicara las notas provisionales de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año, en Euskadi, en concreto en la comunidad educativa de Vizcaya, la polémica por la inusual cascada de ceros en el examen de euskera no deja de crecer . "He sacado mejor nota en el examen de Historia, en euskera, que en la prueba de Lengua Vasca", advierte uno de los afectados

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A los propios alumnos suspendidos, se suman los centros educativos afectados, las familias y como no, el asunto ha llegado al terreno político y el PP vasco ha reclamado una investigación.

Muchas coincidencias, levantan recelos

El asunto es que la mayor parte de los rotundos ceros en Lengua Vasca y Literatura los puso un único tribunal que, en principio desconoce la identidad o el centro del que procede el alumno al que está evaluando. El caso, es que la avalancha de ceros se concentra en seis colegios, todos ellos de Bilbao, todos ellos concertados y en todos ellos imparten clase en modelo A, es decir, todas las asignaturas se imparten en castellano, excepto la materia de Lengua Vasca y Literatura.

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La lista de coincidencias no acaba ahí, porque la mayor parte de alumnos pencados con la calificación más baja, el cero, se examinaron en las mismas dos aulas de la Facultad de Economía y Empresa de la EHU, distribuidos por orden alfabético, el aluvión de ceros recayó entre estudiantes de esos colegios cuyos apellidos van de la I a la S.

Tanta coincidencia ha levantado recelos, los propios colegios han aconsejado a sus alumnos que reclamen el examen, además han solicitado una reunión con la universidad pública vasca. La EHU solo reconoció un error en un tribunal vizcaíno que calificó erróneamente con un "0" (como "no presentados") a ocho alumnos que hicieron la PAU en euskera. La universidad tras detectar la incidencia, ha introducido las notas reales en el sistema,

En el caso de Euskadi, la Universidad del País Vasco (EHU) ha informado de que el 95,26 % del alumnado presentado ha superado la prueba, lo que supone 11 507 estudiantes aptos de un total de 12 080 que realizaron la fase de acceso. El 96,80 % del alumnado en euskera ha aprobado frente al 89,71 % en castellano. La convocatoria ordinaria se ha saldado con un ligero descenso respecto al año anterior, cuando el porcentaje de aptos alcanzó el 97,92 %. Sin embargo, todos los datos han quedado ensombrecidos por la polémica de los ceros en euskera, que amenaza con no apaciguarse, al menos, de momento.