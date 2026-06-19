Maitena Berrueco 19 JUN 2026 - 07:29h.

'Beldur barik, gau eta egun', busca fomentar un ambiente de respeto y seguridad tanto de día como de noche

La menor agredida sexualmente en Etxebarri, Vizcaya, señala a tres amigos de 14 y 15 años como presuntos autores

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Vitoria-GasteizEn plena cuenta atrás para la llegada del verano y las habituales fiestas en pueblos y ciudades vascas, Euskadi no pierde de vista que cada año, la violencia machista se perpetúa en esos espacios festivos. Muchas veces, al abrigo de la noche, pero otras a plena luz del día se registran agresiones que siempre tienen como víctimas a mujeres. El pasado verano, muchas localidades vascas, como Vitoria o Beasain, vieron enturbiadas sus fiestas patronales por episodios de agresiones sexuales a mujeres.

Las instituciones vascas conscientes de esta terrible realidad han lanzado una campaña, 'Beldur barik, gau eta egun', que va dirigida a prevenir las agresiones machistas y fomentar un ambiente de respeto, libertad y seguridad las 24 horas del día en las fiestas de las localidades vascas. Se trata, además, de un grito de empoderamiento a vivir sin miedo a cualquier hora del día: “No vamos a tolerar actitudes machistas ni de noche ni de día. La violencia machista está latente aún en nuestra sociedad las 24 horas del día”, ha explicado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

La campaña pretende concienciar a la juventud vasca y llegará a ellos a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, se ha editado la guía ‘Beldur Barik’ que ofrece herramientas para ayudar a identificar y combatir las agresiones machistas en entornos festivos. Como complemento a esta publicación, se ha realizado un decálogo con consejos y recursos a los que acudir en caso de presenciar o ser víctima de una agresión machista.

No mirar para otro lado

Muchas localidades vascas trabajan desde hace años para crear “espacios festivos seguros” y para que sus fiestas sean igualitarias y libres de violencia contra las mujeres. Ni la fiesta un el alcohol pueden justificar una agresión machista.

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Asimismo los impulsores de esta campaña llaman a “no mirar para otro lado” ante cualquier agresión y a actuar con responsabilidad y compromiso colectivo. “Si las fiestas se viven las 24 horas, la igualdad también”. Así, el diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de Álava, Iñaki Gurtubai, ha asegurado que el lema de este verano es “una llamada a construir unas fiestas seguras en todo momento, desde el primer acto del día hasta el último de la noche. Las fiestas deben ser espacios seguros para las mujeres, espacios en libertad. Esto debe tenerse en cuenta desde el mismo momento en que se planifican y organizan las fiestas”