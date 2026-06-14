Iván Sevilla 14 JUN 2026 - 13:30h.

Todo comenzó con el arresto de un joven a las cuatro de la madrugada en el recinto festivo del barrio de Kukullaga

El hermano del detenido, de 19 años, empujó y agredió a un ertzaina antes de que unas 100 personas lanzasen botellas

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BilbaoUn agente de la Ertzaintza resultó herido al recibir un botellazo en la cabeza este 14 de junio durante un altercado multitudinario que se estaba produciendo en las fiestas de Etxebarri (Vizcaya).

Según ha informado la policía vasca, tuvo que movilizar varias patrullas al recinto donde los vecinos celebraban la festividad en honor a San Antonio. Habían recibido un aviso de apoyo urgente, pues estaban atacando a policías locales.

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Todo comenzó con el arresto de un joven en la zona ubicada en el barrio de Kukullaga, por presunto atentado a agente de la autoridad. A las cuatro de la madrugada se desplazaron hasta allí los ertzainas de Ibaizabal.

Montaron un cordón, ya que un gran número de personas estaban tratando de agredir a miembros de la Policía Local. El hermano del que ya había sido detenido pretendía evitar su traslado a comisaría, golpeando el vehículo policial.

Empujón, golpe en la cara y lanzamiento de botellas a agentes

Cuando uno de los efectivos salió del coche para intentar calmar la situación, fue acorralado por un grupo en actitud agresiva. Ante tal situación violenta, su compañero solicitó la asistencia de la Ertzaintza.

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A su llegada y, de repente, el mismo hermano del arrestado empujó y golpeó en la cara a uno de los agentes de la policía autonómica. El agresor, de 19 años y nacionalidad española, fue detenido por estos hechos.

Después, unas 100 personas que estaban en el lugar empezaron a lanzar botellas de cristal a los efectivos. Una de ellas impactó en la cabeza de uno, requiriendo atención médica posteriormente en un hospital.

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A raíz de estos desórdenes públicos, más patrullas acudieron para controlar lo que estaba ocurriendo, algo que consiguieron ya a las seis de la madrugada, según ha precisado la Ertzaintza.

En cuanto a los dos arrestados, permanecieron en dependencias policiales y en la mañana de este domingo han sido puestos en libertad, a la espera de que comparezcan ante el juez cuando sean llamados.