Jorge Bergantiños 04 JUL 2026 - 06:00h.

La Xunta de Galicia ya había detectado la presencia de esta especie en la comunidad pero solo en 12 ayuntamientos de Pontevedra

Esta especie de mosquito puede transmitir enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, aunque no se ha detectado la presencia de los microorganismos causantes

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A CoruñaLa Xunta de Galicia ha informado de la expansión en este 2026 del mosquito tigre hacia el norte de la comunidad y por primera vez desde que hay registros, se ha detectado la presencia de esta especie en A Coruña.

Hasta el momento solo se tenía conocimiento de su existencia en doce ayuntamientos del sur de Galicia. La lista de municipios, todos en la provincia de Pontevedra está comprendida por Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Tui, Mos, Bueu, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño.

Desde 2017 existe en el territorio gallego una Red de Vigilancia de Vectores, creada en colaboración entre las consellerías de Sanidad y de Medio Rural y las universidades de Vigo y Santiago. En dicho organismo participan 31 consistorios de todas las provincias salvo Lugo, para identificar los organismos transmisores de enfermedades. La última en sumarse ha sido Ourense tras la reunión informativa organizada por el Departamento Territorial de Sanidade en Ourense, en la que se han incorporado Allariz, O Carballiño, Castrelo de Miño, Ourense y Rairiz de Veiga.

Por el momento no existe un riesgo grave para la población, según informan fuentes oficiales, porque estas especies de mosquitos no están transmitiendo estas enfermedades en la comunidad por no estar infectados por los microorganismos presentes en virus como el dengue,el chikungunya o el zika. A pesar de ello, la vigilancia es fundamental para detectar de forma precoz los posibles cambios en la situación epidemiológica.

Con el objetivo de estudiar la evolución y coordinar las actuaciones entre los distintos organismos, está prevista una reunión el próximo 9 de julio del Comité Interdepartamental del Mosquito Tigre, al que acudirán también representantes de los municipios y áreas sanitarias donde la presencia del díptero está confirmada.

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Las recomendaciones de las autoridades sanitarias

Esta especie se cría en pequeños recipientes de agua estancada durante más de una semana. Evita agua en movimiento y grandes volúmenes como ríos o rías. El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) recomienda una serie de acciones para la prevención: vaciar o cubrir cada 3-4 días objetos al aire libre que puedan acumular agua, cubrir balsas y piscinas cuando no se usen para no acumular líquido y echar agua para limpiar canaletas y zonas de drenaje.

Las picaduras de este vector son muy molestas, pudiendo ocasionar una reacción alérgica. Es conveniente lavar la zona con agua y jabón, no rascarse y usar hielo para reducir la hinchazón. Se diferencia en apariencia con el mosquito común porque el tigre es más pequeño y negro con rayas blancas mientras que el más conocido por la población es marrón sin rayas llamativas y con un color uniforme en las patas.

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Presencia en casi 2.000 municipios de toda España

Fue detectado por primera vez en nuestro país en 2004, en Sant Cugat del Vallès. Más de dos décadas después, se ha expandido por la costa mediterránea hacia el interior y el norte de la península, hasta llegar a más de 1.800 municipios españoles. Las comunidades con menor incidencia son Canarias y Castilla y León. Las causas son variadas pero la comunidad científica establece que el aumento de la temperatura general es uno de los factores favorables a esa propagación.

Debido a ese incremento sustancial, las iniciativas para su control y erradicación se han ido perfeccionando con el paso de los años. Una de las principales herramientas “Mosquito Alert”, usa la colaboración ciudadana a través de fotos que suben los usuarios de mosquitos y que luego son analizadas por expertos. También, otra de las técnicas utilizadas es la del gobierno de la Comunidad Valenciana, que por segundo año consecutivo, liberará machos esterilizados para reducir su reproducción.