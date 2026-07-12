Iván Sevilla 12 JUL 2026 - 13:51h.

Uno de los arrestados conseguía el fármaco primero para después venderlo a personas fuera del circuito legal

También se ha investigado al dueño de una farmacia por suministrar el medicamento a quien lo distribuía luego

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San SebastiánDos individuos fueron detenidos en Usurbil (Guipúzcoa) tras descubrirse que presuntamente estaban dedicándose al tráfico ilegal de un conocido medicamento. Los agentes incautaron en total 52.510 sobres del mismo.

Según ha comunicado la Ertzaintza, el viernes 10 de julio unas patrullas de Hernani observaron una furgoneta en unos garajes e identificaron a su conductor. Explicó que había ido a recoger un cargamento para transportarlo.

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Su intención era llevarlo a otra comunidad autónoma, fuera de Euskadi. Los policías inspeccionaron el interior del vehículo, viendo que llevaba seis grandes bolsas con otras llenas de unas 20.000 unidades de un fármaco.

Reventa del fármaco fuera del circuito legal

Para averiguar de dónde procedían, dieron con otro hombre, que sería quien conseguía el medicamento en Guipúzcoa para después venderlo a otras personas interesadas en su consumo, fuera del circuito legal.

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Por estos hechos, ambos hombres fueron arrestados. Uno tiene 24 años y es de origen magrebí, mientras que el otro tiene 54 años y es de procedencia latinoamericana. Se les acusa de un delito contra la salud pública.

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Ese mismo día de la actuación policial, los agentes encargados del caso junto a otros de Protección Ciudadana registraron un trastero en Usurbil, tras recibir la autorización pertinente. Allí hallaron 22 cajas de cartón.

Contenían cada una 72 cajetillas del fármaco (con 20 unidades cada una), por lo que en total había 31.680 sobres. También la Policía Municipal entregó a la Ertzaintza 830 con el mismo número de lote.

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Investigado el dueño de una farmacia por suministrarlo

Tal y como precisa la policía vasca, gracias al resto de gestiones realizadas en la investigación, pudieron poner el foco en una farmacia ubicada en un pueblo guipuzcoano.

Levantó las sospechas que en los últimos dos años había hecho grandes pedidos del medicamento que comercializaban los detenidos. Probablemente, apuntan, el dueño del negocio era quien se los suministraba.

De 41 años y nacionalidad española, fue investigado por facilitar el producto a quien lo guardaba para su posterior venta. El caso aún sigue abierto, mientras que los arrestados pasan este 12 de julio a disposición del juez.