Los puntos de lectura se encuentran distribuidos en seis zonas del municipio: Pinosolo, Zarragabarrena, Aldapabarrena, San Bartolomé, Arriena y Mendibile

El funcionamiento de estos puntos de lectura no requiere ningún tipo de inscripción, carné o trámite administrativo; pues se trata de un sistema de préstamo libre que confía en el compromiso de quienes lo utilizan

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VizcayaEl Ayuntamiento de Leioa ha puesto en marcha una nueva iniciativa para acercar la lectura a la ciudadanía durante los meses de verano con la instalación de seis pequeños puntos de lectura en diferentes parques y espacios verdes del municipio. El objetivo es animar a vecinos y visitantes a disfrutar de un libro al aire libre y fomentar, al mismo tiempo, la reutilización de ejemplares mediante un sistema basado en la confianza y la colaboración ciudadana.

Los nuevos puntos de lectura, construidos en forma de casitas de madera e integrados en el entorno, funcionan con un mecanismo muy sencillo: cualquier persona puede coger un libro, leerlo mientras disfruta de alguno de los espacios verdes de Leioa y devolverlo posteriormente al mismo lugar para que pueda ser utilizado por otros lectores.

Además, el Ayuntamiento invita a quienes tengan libros en buen estado que ya no utilicen a depositarlos en cualquiera de estos espacios, contribuyendo así a ampliar los ejemplares disponibles y a dar una segunda vida a los libros.

Seis espacios repartidos por el municipio

Los puntos de lectura se encuentran distribuidos en seis zonas del municipio: Pinosolo, Zarragabarrena, Aldapabarrena, San Bartolomé, Arriena y Mendibile.

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Con esta distribución, el Consistorio pretende que el servicio sea accesible desde distintos barrios y que los usuarios puedan incorporar la lectura a sus paseos o momentos de ocio en parques y zonas verdes durante la época estival.

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En cada una de estas casetas puede leerse un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: "Este rincón es para ti y gracias a ti", una invitación a que sean los propios vecinos quienes mantengan vivo este sistema de préstamo e intercambio de libros.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento ha animado a la ciudadanía a aprovechar estos nuevos espacios con una propuesta sencilla: disfrutar de la lectura al aire libre durante el verano, coger un libro, leerlo mientras se permanece en alguno de los parques del municipio y devolverlo después para que otras personas puedan hacer uso de él.

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Un sistema basado en la confianza y el intercambio

El funcionamiento de estos puntos de lectura no requiere ningún tipo de inscripción, carné o trámite administrativo. Se trata de un sistema de préstamo libre que confía en el compromiso de quienes lo utilizan.

La filosofía es sencilla: tomar prestado un libro, disfrutar de su lectura y devolverlo una vez finalizado. A ello se suma la posibilidad de enriquecer el contenido de estos espacios dejando otros ejemplares que ya no se utilicen, siempre que se encuentren en buen estado de conservación.

De esta manera, la oferta de libros podrá ir renovándose de forma continua gracias a las aportaciones de los propios vecinos, favoreciendo además el intercambio cultural y el aprovechamiento de publicaciones que, de otro modo, permanecerían guardadas en casa.

La iniciativa busca combinar el fomento de los hábitos lectores con una apuesta por la economía circular, al promover la reutilización de libros y reducir el desperdicio de materiales que todavía pueden seguir siendo útiles.

Leer al aire libre durante el verano

La puesta en marcha de estos puntos de lectura coincide con la época estival, cuando parques y jardines registran una mayor afluencia de personas que aprovechan el buen tiempo para pasear, descansar o realizar actividades al aire libre.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende convertir esos espacios en lugares donde también tenga cabida la lectura, ofreciendo una alternativa de ocio tranquila y accesible para personas de todas las edades.

La campaña insiste en que "los libros son para el verano", una idea que ahora se traslada a los principales espacios verdes del municipio mediante estos pequeños puntos repartidos por diferentes zonas de Leioa.

Una iniciativa ya implantada en otros municipios

El modelo de puntos de lectura al aire libre no es nuevo y ya se ha desarrollado anteriormente en otros municipios, donde este tipo de espacios de intercambio de libros ha tenido una buena acogida por parte de la ciudadanía.

La experiencia demuestra que este sistema de préstamo libre suele mantenerse gracias al respeto de las normas básicas de uso y a la implicación de los propios usuarios, que contribuyen tanto al cuidado de las instalaciones como a la renovación de los ejemplares.

Con esta iniciativa, Leioa se suma a una fórmula que busca acercar la cultura al espacio público de una manera sencilla y participativa. El éxito del proyecto dependerá, en buena medida, de la colaboración vecinal para mantener en funcionamiento estos puntos de lectura y garantizar que los libros continúen circulando entre quienes deseen disfrutar de ellos durante el verano y más allá de la temporada estival.