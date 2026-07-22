Ana García-Siñeriz fue una de las presentadoras de éxito en televisión y ahora trabaja como escritora y periodista en diferentes publicaciones

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Fue uno de los rostros por excelencia de la televisión española. Su estilo cercano y su profesionalidad convirtieron a Ana García-Siñeriz en una de las figuras más queridas por la audiencia. La periodista asturiana inició su carrera en Televisión Española para pasar a los Servicios Informativos de Canal+, cadena en la que presentó el programa de entrevistas "Lo + plus", además de encargarse de la información cinematográfica y diversas retransmisiones en directo.

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Formó parte del equipo inicial de Cuatro, donde presentó el magazine de la tarde, 'Chanel número 4', junto a Boris Izaguirre y también colaboró en prensa y en el programa de Carlos Francino 'Hoy por hoy', de la cadena SER. Sin embargo, la periodista decidió alejarse de la pequeña pantalla y son muy escasas las ocasiones en las que se la ha podido ver en público.

Sus primeros años

Tras dejar de lado el mundo de los focos, la periodista ha seguido desarrollando nuevos proyectos profesionales vinculados a la comunicación, la cultura y la educación.

Nacida en Oviedo en 1965, Ana García-Siñeriz estudió Periodismo y comenzó su trayectoria profesional en la radio antes de dar el salto a la televisión. Sus primeros pasos frente a las cámaras llegaron a finales de los años ochenta, cuando empezó a presentar programas informativos y de actualidad.

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Sin embargo, su gran reconocimiento público llegó gracias a 'Lo + Plus', un espacio de entrevistas y entretenimiento emitido en Canal+ que se convirtió en uno de los formatos más innovadores de su época. Durante 10 años, Ana García-Siñeriz entrevistó a actores, músicos, escritores, deportistas y personalidades de todos los ámbitos.

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La periodista también estuvo al frente de las retransmisiones de la ceremonia de los Premios Óscar para Canal+, uno de los eventos que presentó durante varias ediciones.

'Channel n.º 4', una de sus grandes éxitos junto a Boris Izaguirre

Tras finalizar su etapa en Canal+, Ana García-Siñeriz inició una nueva aventura profesional en Cuatro. Allí presentó 'Channel n.º 4' junto a Boris Izaguirre, un programa de actualidad y entretenimiento que mezclaba entrevistas, reportajes y análisis de la actualidad con un tono desenfadado.

La química entre ambos presentadores fue uno de los aspectos más destacados del formato. Además, el programa contaba con colaboraciones con otros rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal, Bibiana Fernández o Pablo Motos.

El mundo de la literatura, una de sus grandes pasiones

Con el paso de los años también participó en otros proyectos televisivos relacionados con la información y la moda. Sin embargo, poco a poco sus apariciones comenzaron a ser menos frecuentes y Ana García-Siñeriz orientó su carrera hacia otros ámbitos.

Uno de ellos fue la escritura. A lo largo de los últimos años ha publicado varios libros dirigidos tanto al público adulto como al infantil. Especialmente conocida ha sido su colección de literatura juvenil 'La banda de Zoé', una serie de novelas que ha conseguido conectar con miles de jóvenes. De esta forma, la literatura pasó a ocupar un lugar muy importante en su vida profesional.

Su trabajo actual

El mundo de la literatura no ha sido el único ámbito en el que se ha desarrollado. Ana García-Siñeriz también llegó al mundo de la moda desarrollando proyectos educativos orientados a preparar a nuevos profesionales del sector. Además, continúa colaborando de forma puntual con diferentes publicaciones y eventos relacionados con la comunicación y las tendencias como por ejemplo con 'Vogue España'.

Lejos de interpretar su salida de la televisión como una retirada definitiva, la periodista siempre ha transmitido la idea de que simplemente decidió cambiar de rumbo.

En distintas apariciones públicas como en la Madrid Fashion Week, la periodista ha confesado que se encuentra cómoda con esta nueva etapa, en la que dispone de más tiempo para escribir y desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

En la actualidad, Ana García-Siñeriz se ha convertido en la directora global de Vogue College of Fashion, además de ser una escritora y periodista de éxito que cautivó el mundo de la televisión.