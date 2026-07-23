El reportaje ocupa cerca de una veintena de páginas dentro del número de agosto de la revista, que salió a la venta el 19 de julio

La villa medieval, conocida por su muralla, su casco histórico y su estrecha vinculación con la cultura del vino, suma ahora un nuevo reconocimiento

Compartir







ÁlavaLaguardia vuelve a situarse en el escaparate internacional gracias a la última edición de Vogue España, que ha escogido la villa medieval de Rioja Alavesa como escenario de uno de los reportajes fotográficos más destacados de su número de agosto. La revista dedica un amplio editorial de unas veinte páginas a este enclave alavés, convirtiendo sus calles, plazas y paisajes en el hilo conductor de un homenaje al verano y a la vida en los pueblos.

Un escenario con proyección internacional

El editorial, protagonizado por la modelo Fran Summers, recorre algunos de los rincones más reconocibles de Laguardia, aprovechando el carácter histórico de la localidad y la singularidad de sus calles para crear una propuesta visual que une moda, cultura y paisaje.

La producción ha contado con la dirección fotográfica de David Gómez Maestre y el estilismo de Ángela Esteban, responsables de dar forma a una sesión que combina prendas de firmas de lujo con escenarios tradicionales de Rioja Alavesa. El resultado es un recorrido visual que pone en valor la luz, la arquitectura y la atmósfera veraniega de uno de los municipios más emblemáticos de Álava.

La publicación dedica este trabajo a la vida en los pueblos durante el verano, con referencias a las fiestas populares, las verbenas, las largas tardes estivales y el ambiente característico de esta época del año. Laguardia se convierte así en el escenario elegido para representar esa imagen del verano vinculada al patrimonio, la tradición y el ritmo pausado de las pequeñas localidades.

PUEDE INTERESARTE National Geographic escoge Laguardia como el pueblo de España más bonito para visitar en noviembre

Veinte páginas dedicadas a la esencia del verano

El reportaje ocupa cerca de una veintena de páginas dentro del número de agosto de la revista, que salió a la venta el 19 de julio. A lo largo del editorial se suceden imágenes que muestran diferentes espacios de la localidad, utilizando el entorno como parte esencial de la narrativa visual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La propuesta no se limita únicamente a exhibir prendas de moda. También convierte a Laguardia en un elemento protagonista de la publicación, aprovechando sus calles empedradas, edificios históricos y el paisaje característico de Rioja Alavesa para transmitir una imagen ligada al verano mediterráneo y a la vida en los municipios con historia.

La combinación entre alta costura, fotografía de autor y escenarios patrimoniales es una de las señas de identidad de Vogue, que en esta ocasión traslada esa filosofía a un enclave alavés reconocido por su riqueza monumental y por su importancia dentro del panorama enoturístico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una revista con influencia mundial

La repercusión de esta elección cobra aún más relevancia teniendo en cuenta el peso internacional de Vogue, considerada una de las publicaciones de moda más prestigiosas del mundo.

La revista nació en Nueva York en 1892 como un semanario de carácter social y, tras su incorporación al grupo editorial Condé Nast en 1909, evolucionó hasta convertirse en una referencia mundial del sector de la moda. Con el paso de las décadas amplió su presencia internacional con diferentes ediciones nacionales, entre ellas la británica, la francesa y, desde 1988, la española.

Actualmente, Vogue mantiene una presencia global a través de múltiples ediciones adaptadas a distintos mercados, aunque todas ellas comparten una misma línea editorial centrada en la moda, la fotografía de autor, las tendencias y el universo del lujo.

Aparecer en sus páginas ha supuesto históricamente un importante escaparate para diseñadores y modelos capaces de aportar un valor visual diferencial. En este caso, Laguardia pasa a formar parte de ese selecto grupo de escenarios elegidos para ilustrar una producción editorial de alcance internacional.

Un escaparate para Laguardia y Rioja Alavesa

La presencia de la localidad en una publicación de estas características supone también una oportunidad de promoción para el municipio y para el conjunto de Rioja Alavesa. La difusión internacional de las imágenes permite mostrar el patrimonio urbano, el paisaje y la identidad cultural de una de las zonas más visitadas de Euskadi.

La villa medieval, conocida por su muralla, su casco histórico y su estrecha vinculación con la cultura del vino, suma ahora un nuevo reconocimiento al convertirse en protagonista de un editorial que llegará a miles de lectores tanto dentro como fuera de España.

Más allá del componente estético, la elección de Laguardia refuerza su imagen como destino turístico y cultural, asociándola a valores como la autenticidad, el patrimonio y la belleza del entorno. La publicación aprovecha precisamente esos elementos para construir un relato visual que reivindica el encanto de los pueblos durante el verano.

Con esta producción, Vogue España sitúa nuevamente a Laguardia en el mapa internacional, mostrando que la combinación entre patrimonio, paisaje y tradición puede convertirse también en inspiración para una de las revistas de moda con mayor prestigio e influencia del mundo. El resultado es un escaparate excepcional para una localidad que continúa acumulando reconocimientos y que ahora ve cómo su imagen trasciende el ámbito turístico para ocupar un lugar destacado en una publicación de referencia internacional.