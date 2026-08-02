Mon Devane crea “Patrones Urbanos” una serie limitada inspirada en las formas del alcantarillado y la arquitectura de las ciudades

El artista ourensano transforma patrones urbanos en objetos de colección creando cuncas y fulares con identidad propia

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OurenseSi eres de Ourense, es imposible que no sepas quién es Mon Devane. Sus obras llenan ya la ciudad, los concellos y gran parte de la comunidad gallega. Si eres de Galicia, seguro que tampoco, aunque él mantenga una actitud de enorme humildad cuando algo así se le mencione a pesar de haber llevado su arte a países como México, Arabia Saudí, Jamaica, Uruguay, Bolivia u otras partes de Europa.

Este artista ourensano conocido internacionalmente siempre sorprende por su originalidad y ahora da un salto en su carrera diseñando por primera vez en cerámica objetos de colección y dando un nuevo significado a uno de los elementos más cotidianos del paisaje urbano: las alcantarillas. El creador, conocido por sus murales fotorrealistas y por una trayectoria ligada al arte urbano desde sus inicios en el graffiti, presenta ahora “Patrones Urbanos”, una colección de objetos que nace de observar las formas escondidas en las calles y transformarlas en piezas de diseño.

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"La colección surge de la búsqueda de un punto de encuentro entre tradición y modernidad, entre lo rural y lo urbano y entre lo industrial y lo artesanal". Devane explica que llevaba tiempo con la idea de crear objetos que fueran más allá de la pintura, siguiendo la estela de marcas gallegas vinculadas a la artesanía y al diseño.

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Del alcantarillado de Ourense a una colección limitada

El origen de “Patrones Urbanos” está en una mirada diferente hacia aquello que normalmente pasa desapercibido. Mon Devane comenzó a fotografiar alcantarillas de Ourense hasta convertir sus formas geométricas en una fuente de inspiración artística. A partir de esos patrones encontró una manera de sintetizar elementos exteriores de la ciudad y trasladarlos a objetos que pudieran formar parte de una colección.

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El artista explica que siempre le han interesado los contrastes que aparecen en Galicia: edificios modernos junto a construcciones tradicionales, pequeñas aldeas donde interviene con murales o materiales industriales que conviven con técnicas artesanales. Esa mezcla de mundos aparentemente opuestos es la base conceptual de una colección que busca reflejar una Galicia contemporánea.

La geometría de las tapas de alcantarilla, las verjas o diferentes estructuras urbanas conectan además con referencias arquitectónicas como la Bauhaus, una influencia que encaja con la búsqueda de formas simples y reconocibles que caracteriza su trabajo.

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Cuncas gallegas y fulares con identidad propia

La primera edición de la colección incluye piezas como cuncas y fulares, objetos elegidos por su relación con la cultura gallega y por su capacidad para combinar utilidad y arte. Las cuncas representan para Devane una conexión directa con Galicia y con los valores asociados a sus tradiciones. "Ves una cunca y piensas en Galicia". La elección no es casual: el artista busca que cada objeto tenga una historia detrás.

El fular responde a otra idea: crear una pieza que pueda utilizarse como complemento y que tenga una dimensión artística similar a la de grandes firmas internacionales de moda. Devane se inspira en marcas como Hermès, Fendi o Louis Vuitton para desarrollar objetos que funcionen como piezas de colección.

La colección está formada por unidades limitadas, con una producción pensada para mantener el carácter exclusivo de cada pieza. El objetivo es alejarse de la fabricación masiva y acercarse a una experiencia donde convivan diseño, artesanía y creación artística.

Del espray al modelado digital: una nueva etapa creativa

Aunque Mon Devane es conocido principalmente por sus murales y por sus retratos de gran formato, esta nueva línea continúa una evolución que ya había iniciado con otros proyectos. El artista mantiene la cerámica como referencia conceptual porque la relaciona directamente con Galicia, aunque él utiliza el modelado digital en resina para crear las piezas.

El propio creador reconoce que trabajar con cerámica tradicional implica dominar un oficio complejo desde cero, por lo que la resina le permite desarrollar sus ideas con mayor libertad manteniendo la estética vinculada al mundo cerámico. Por ello, en Patrones Urbanos diseña, pero no esculpe y deja eso a los maestros de ese oficio. Aunque él mantiene su pasión por ese material que muestra incluso en su pintura en la que evoca los brillos y texturas de la cerámica.

Su trayectoria comenzó en 2003 con sus primeros trabajos de graffiti. "Mi primer graffiti fue mi nombre en el cuartel de O Cumial, lo recuerdo perfectamente". Posteriormente evolucionó hacia un estilo basado en el realismo, los retratos y una característica paleta donde destaca el azul turquesa. Ese color se ha convertido en una de sus principales señas de identidad después de más de una década utilizándolo en sus obras.

Casa Devane, nuevos murales y una mirada hacia el futuro

La nueva colección coincide con una etapa de expansión creativa para el artista ourensano, que recientemente impulsó Casa Devane, un espacio concebido como estudio, galería y punto de encuentro cultural. El proyecto nace para unir creación, exposición e intercambio artístico en un mismo lugar.

Devane continúa además trabajando en el muralismo, disciplina que le ha llevado a realizar obras en diferentes países y festivales. Reconoce que ahora le apetece volver a los formatos medianos de 3, 4 metros ya que le permiten pintar de una forma más relajada, sin grúas o andamios. Recientemente ha realizado uno de estas características retratando a los raperos Natos y Waor.

Entre sus últimos trabajos destaca un mural realizado en el concello de Bande, basado en objetos y símbolos de la identidad local, mientras prepara nuevos proyectos y recupera formatos más pequeños para pintar por iniciativa propia. Su próximo gran reto será participar por primera vez en una feria artística en Madrid en 2027, dentro de Artist 360.

Con “Patrones Urbanos”, Mon Devane amplía su universo creativo: el artista que convirtió rostros anónimos y tradiciones gallegas en grandes murales ahora transforma las calles de Ourense en pequeños objetos donde la ciudad también puede convertirse en arte.