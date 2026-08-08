Maitena Berrueco 08 AGO 2026 - 10:15h.

Ese día solo podrán acceder al enclave las personas que tengan reserva para visitarlo en los turnos de mañana

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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BilbaoMás de uno se habrá llevado un chasco: el primer eclipse solar total visible en Euskadi en más de un siglo no podrá presenciarse desde San Juan de Gaztelugatxe. Este idílico paraje, entre las localidades costeras de Bakio y Bermeo, unido a la costa a través de un puente de piedra y una escalinata de 241 peldaños quedará blindado la tarde del 12 de agosto, ante el temor de una llegada masiva de personas para observar desde este Biotopo protegido el eclipse y los riesgos que eso podría implicar.

Así, presenciar el fenómeno astronómico del próximo día 12 desde uno de los enclaves más bonitos de Euskadi, Gaztelugatxe, no va a ser posible. La Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Bakio y Bermeo cerrarán los accesos a este islote y solo podrán acercarse las personas que tengan reservada visitas en el turno de mañana. Una vez concluidas esas visitas, el islote será desalojado para poner en marcha un dispositivo especial para evitar aglomeraciones.

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El operativo, coordinado por la Guardería de Medio Ambiente de la Diputación con la colaboración del departamento de Seguridad del Gobierno vasco, contará con la Ertzaintza y las policías locales de Bakio y Bermeo, que se encargarán de la regulación del tráfico y de la seguridad. El acceso quedará restringido tanto por Urizarreta como por Ermu, donde se instalarán puntos de control para impedir la entrada al entorno natural durante el cierre.

Otros cierres en el entorno próximo

De momento, en Euskadi no existen más vetos, pero sí en Navarra que fue la primera en anunciar que se prohibiría el acceso a las Bardenas Reales. El espacio natural quedará clausurado desde las 18 horas del día 12 de agosto. Entre las razones que ha esgrimido la Comisión Permanente de la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra para explicar este cierre está: la seguridad, la prevención de incendios y la protección del entorno, ante la previsión de una afluencia excepcional de visitantes.

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El eclipse generará un oscurecimiento significativo en distintos momentos del día, lo que dificultará la orientación y la movilidad en un territorio de 42.500 hectáreas, caracterizado por su red de pistas, barrancos y zonas de difícil evacuación. La Comisión Permanente advierte de que la llegada masiva de personas para observar el fenómeno podría provocar situaciones de riesgo, tanto para los visitantes como para el propio espacio natural.