En Vizcaya, el fenómeno será total en la zona occidental del territorio

En Euskadi, durante unos 30 segundos, se podrá prescindir de las gafas especiales y observar directamente la corona del Sol

ÁlavaÁlava se perfila como el territorio de Euskadi con mejores condiciones para contemplar el eclipse solar total que tendrá lugar al atardecer del 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico excepcional que no se ha repetido en España desde hace más de un siglo. La franja de totalidad cruzará de oeste a este la península Ibérica y situará a esta provincia en una posición privilegiada para observar uno de los eventos celestes más esperados de las últimas décadas.

El eclipse recorrerá diversas capitales del país, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma, pero dentro de Euskadi será Álava la que disfrute de una visibilidad prácticamente completa en casi todo su territorio. Esta circunstancia convierte a la provincia en un enclave especialmente atractivo tanto para la ciudadanía como para aficionados y especialistas en astronomía.

Diferencias de visibilidad en Euskadi

Según las explicaciones ofrecidas por Virginia García, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la observación del eclipse variará de forma notable según el punto geográfico. En Vizcaya, el fenómeno será total en la zona occidental del territorio, mientras que al este de Bilbao se observará solo de manera parcial. En Guipúzcoa, para presenciar la totalidad será necesario desplazarse hacia Arrasate, ya que en San Sebastián el Sol quedará cubierto en un 99,8%, un porcentaje muy elevado, pero insuficiente para hablar de eclipse total.

La experta subraya que esa pequeña diferencia resulta clave: solo cuando la Luna cubre completamente el disco solar se produce el oscurecimiento total del cielo y se hace visible la corona solar, uno de los momentos más impactantes del fenómeno.

El instante más esperado: la totalidad

El punto culminante del eclipse llegará cuando el día se transforme brevemente en noche. Durante ese intervalo, que en Euskadi será de unos 30 segundos, se podrá prescindir de las gafas especiales y observar directamente la corona del Sol, además de identificar algunas estrellas e incluso planetas cercanos, como Júpiter, si las condiciones lo permiten.

No obstante, García advierte de que, en cuanto la Luna comience a desplazarse y el Sol vuelva a asomar, será imprescindible volver a utilizar protección ocular para evitar daños irreversibles en la vista. La seguridad será, por tanto, un aspecto fundamental durante todo el proceso.

Un eclipse breve y al atardecer

El eclipse del 12 de agosto comenzará cerca de Islandia, atravesará el Atlántico y finalizará su recorrido terrestre en la península Ibérica, siendo uno de los pocos lugares del planeta donde tocará tierra. Este detalle contribuye a su carácter extraordinario.

En el centro de Castilla y León, la fase de totalidad alcanzará su máxima duración, con aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, mientras que en Euskadi el tiempo será considerablemente menor. Además, el momento clave se producirá alrededor de las 20.28 horas, cuando el Sol ya estará muy bajo en el horizonte.

Esto implica que será fundamental contar con un emplazamiento despejado hacia el oeste y noroeste, ya que edificios, montañas o incluso la propia orografía podrían impedir la visión completa del fenómeno en algunos puntos.

Turismo astronómico y previsión de visitantes

La combinación de un eclipse total, su escasa duración y la probabilidad de cielos nubosos en agosto en algunas zonas del País Vasco ha provocado que muchos aficionados opten por otros destinos de España con mayor garantía meteorológica. De hecho, según la experta, en algunos lugares del país las reservas hoteleras llevan más de un año completas para esa fecha.

Aun así, Álava y el conjunto de Euskadi no quieren desaprovechar la llegada de los llamados “cazadores de eclipses”. Algunos establecimientos hoteleros ya trabajan en paquetes específicos que incluyen desplazamientos a puntos óptimos de observación, charlas divulgativas y recomendaciones para disfrutar del eclipse con total seguridad.

Precauciones imprescindibles

Las autoridades y especialistas insisten en la importancia de no mirar nunca directamente al Sol sin protección adecuada. El efecto de la luz solar concentrada sobre la retina puede provocar lesiones graves e irreversibles, ya que las células dañadas no se regeneran y el daño no produce dolor inmediato.