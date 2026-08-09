Maitena Berrueco 09 AGO 2026 - 07:30h.

Una prestigiosa revista científica internacional destaca la eficacia del programa de Osakidetza de cribado

El aumento de cáncer colorrectal en jóvenes: "Muchas veces tienen los síntomas, pero se piensa que son hemorroides"

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BilbaoOsakidetza lleva dos décadas realizando pruebas de detección precoz de cáncer de colon y recto a los ciudadanos vascos. Hace casi dos años, a finales de 2024, el servicio vasco de Salud anunció que ampliaba el cribado de cáncer de colon y recto a los vascos de entre 70 y 74 años, una medida con la que esperaba aumentar la detección de tumores un 25 por ciento. Fue la primera Comunidad Autónoma del Estado en hacer esta ampliación, que de nada serviría sin la participación de la ciudadanía. Pero esa es otra de las bazas de las que presume Euskadi y es que mantiene una adherencia del 70 por ciento, muy por encima de la media estatal del 43 por ciento.

Ahora es la prestigiosa revista científica internacional, JAMA Network Open la que pone en valor el sistema de cribado de Euskadi y sus resultados. La publicación de la investigación acredita la eficacia del programa de Osakidetza de cribado, con una reducción del 50 por ciento en la mortalidad entre la población diana y sitúa a Euskadi como referente mundial en prevención y detección precoz.

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La investigación, realizada sobre la población vasca entre 2004 y 2024, demuestra que el cribado mediante test inmunoquímico fecal (FIT) ha reducido en un 50,1% la mortalidad por cáncer colorrectal entre las personas de 50 a 69 años, la población diana del programa. El estudio analiza más de 438.000 fallecimientos registrados en Euskadi y constata una bajada sostenida de la mortalidad desde 2012, tres años después del inicio del programa.

Se han evitado más de 6.000 muertes

El trabajo ha sido liderado por el doctor Luis Bujanda, clínico del Hospital Universitario Donostia y responsable del Área de Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales de Biogipuzkoa, junto a un equipo de investigadores y profesionales de Osakidetza, y de los institutos de investigación sanitaria Biobizkaia y Biogipuzkoa. Entre los autores figuran Beatriz Val, Isabel Portillo, Isabel Idígoras-Rubio, Jesús M. Bañales, María A. Gutiérrez-Stampa, Arantza López de Munin, Covadonga Audicana, Óscar Calleja, Joaquín Cubiella y Laura Izquierdo-Sánchez.

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Desde su puesta en marcha en 2009, el programa de cribado ha logrado consolidarse como una de las principales herramientas de prevención del sistema sanitario vasco. La participación media alcanza el 70%, y la adherencia a la colonoscopia tras un resultado positivo supera el 90%. Además, más del 70% de los cánceres detectados mediante cribado se diagnostican en estadios I y II, lo que mejora de forma notable las posibilidades de tratamiento curativo.

En Euskadi, la adherencia al programa alcanza el 77%, frente al 43% de la media estatal, un dato que refleja la confianza de la ciudadanía, la accesibilidad del sistema y la fortaleza de la estrategia pública de prevención. Desde su implantación, el programa ha evitado más de 6.000 muertes por cáncer de colon y ha contribuido también a reducir costes sanitarios al evitar cirugías, ingresos hospitalarios y tratamientos oncológicos.

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El Gobierno Vasco enmarca este logro en su compromiso con la prevención, una de las líneas prioritarias del Pacto Vasco de Salud. La publicación en JAMA Network Open reconoce no solo el impacto clínico del programa, sino también la calidad de la planificación, la continuidad de la inversión pública y la capacidad de coordinación del sistema sanitario vasco.