Maitena Berrueco 12 AGO 2026 - 19:30h.

Los ciclos biológicos de estos roedores y el calor intensifican las campañas de desratización en Bilbao

Vitoria elimina 89 madrigueras de ratas en un barrio de Vitoria: los roedores lo habían convertido en su particular bufé

Compartir







BilbaoDe forma silenciosa, con nocturnidad y alevosía, las ratas llevan años haciéndose fuertes en las grandes ciudades. No es fácil hacer una estimación precisa del número de roedores que habitan bajo el asfalto que a diario pisamos bajo nuestros pies. Estos animales son expertos en esconderse y evitan salir durante el día. Sin embargo, en ciudades como Bilbao ya calculan que conviven con entre 1,2 y 1,6 millones de estos indeseados vecinos, cuatro veces más que hace 10 años. Las ratas pueden actuar como vectores de enfermedades, poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades urbanas. A principios de 2026 y ante el repunte de ratas, empresas de Sanidad Ambiental pedían una estrategia coordinada para controlarlo.

El Ayuntamiento bilbaíno realiza de forma periódica campañas de control de ratas e insectos así como desinfecciones programadas. Para ello, inspecciona el sistema de alcantarillado de Bilbao y si se detecta actividad de roedores se aplica raticida. Estas zonas se verifican para confirmar o no la actividad y retirar el raticida no consumido. Además, en primavera, verano y otoño se acometen campañas intensivas coincidiendo con los ciclos biológicos de las ratas.

PUEDE INTERESARTE Un barrio de Elche se llena de ratas: los vecinos hasta les ponen nombre y les dan comida

La presencia de basura en las calles que les sirve de alimento, pero sobre todo el aumento del calor son algunos de los factores que, los expertos en el tema, barajan para explicar el incremento de las ratas en nuestras ciudades.

El repunte de avistamientos en zonas concretas de la Villa, como en el barrio de Amezola, ha llevado a Bilbao a acordonar varias zonas verdes de este distrito, advirtiendo de que la zona está siendo sometida a un tratamiento de desratización. Así tras recibir una denuncia de un vecino se inspecciona el entorno y en caso de detectar actividad, se actúa. Algunos vecinos denuncian en redes la suciedad de la zona y la falta de respuesta rápida cuando alertan de que han visto ratas.

PUEDE INTERESARTE La plaga que sufre un colegio de Zaragoza: una rata saltó sobre la cabeza de una profesora ante la presencia de varios padres

Alimento para las ratas

Desde el Consistorio bilbaíno aconsejan que para eludir la presencia de ratas a nuestro alrededor se debe evitar, por un lado, arrojar desperdicios a la calle, parques, solares u otras zonas, como patios o jardines. Utilizar las papeleras y contenedores, en especial, en las zonas de juegos infantiles. En este sentido, depositar las basuras en bolsas cerradas y en el interior de los contenedores correspondientes, respetando el horario y no dejando basura fuera del contenedor son otras de las medidas a tener en cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, el Ayuntamiento bilbaíno advierte de que no hay que alimentar a los animales sin dueño, como gatos o palomas, ya que “este alimento acaba siendo para las ratas”.

Recientemente, en la vecina Vitoria se destruyeron casi un centenar de madrigueras construidas por las ratas en los huecos estructurales de las vías del tren. Así, al paso de estas vías por la zona de la Calle Ferrocarril del Norte y aledaños, en el barrio de Salburua, las ratas tenían refugio y su propio bufé libre, con los desperdicios acumulados en torno a los buzones de recogida neumática de basura.