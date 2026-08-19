“Yo pienso que el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces”, ha recalcado

José Mourinho, protagonista también en el Schalke 04 – Real Madrid tras aparecer con un ojo morado

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MadridJosé Mourinho ha estado en Mediaset y ha concedido a El Chiringuito de Josep Pedrerol su primera entrevista en su regreso al banquillo del Real Madrid a apenas unos días del estreno liguero del conjunto blanco, que tendrá lugar el próximo sábado a las 21:30 ante el Espanyol en el RCDE Stadium, en Cornellá.

Afirmando que llega con la ilusión de un niño y “con absolutamente todo” para llevar al club de nuevo a la senda del triunfo, durante su encuentro con Josep se ha referido también al español Rodri y su fichaje por el Barça, así como a la situación actual del mercado y a si espera nuevas incorporaciones.

José Mourinho, el mercado de fichajes y el ‘no’ de Rodri

Con agosto aún sin llegar a su fin y un Real Madrid renovado con las llegadas de Yan Diomande, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí o el reciente campeón del mundo Marc ‘Cucu’ Cucurella, José Mourinho se pronuncia respecto a la posibilidad de que más futbolistas se unan a la plantilla: “Yo no digo ‘no habrá más fichajes’ porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado, para mí sí. Para mí sí está cerrado”, ha señalado.

Además, a este respecto, se ha pronunciado respecto a lo sucedido con Rodri, el MVP del pasado Mundial con España, y ha sido también claro a la hora de analizar su fichaje por el Barça y no al propio Real Madrid.

“No. No me falta Rodri”, ha dicho de primeras cuando Josep Pedrerol le señalaba explícitamente sobre la cuestión, ahondando a continuación en su respuesta.

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“Ha tenido dudas. Ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí”, ha dicho, incidiendo en ello: “Yo pienso que el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces”.

Un José Mourinho ilusionado, con “el mismo ADN”, pero “más controlado”

Respecto a la reedición de su paso por el banquillo madridista, José Mourinho ha recalcado su ilusión, haciendo un repaso al mismo tiempo de su última trayectoria: "He cambiado como persona y como entrenador. Aunque yo diría que soy el mismo, con el mismo ADN. No puedo esconder o intentar ser lo que no soy. Tengo mucha más madurez, soy menos emocional, más controlado, aprendiendo con errores. Pero nunca con este 'feeling' de que me arrepienta de cosas, porque pienso que, en la vida, arrepentirse de algo que ha pasado no te ayuda a nada. Hay que aprender de las experiencias", ha señalado en su entrevista en El Chiringuito en Energy.

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"Vengo con el amor que me despierta el Real Madrid, con la responsabilidad que el Real Madrid exige, con la ilusión de un niño que no ha ganado nada. Vengo con todo absolutamente todo. Esto de prometer cosas como se hacía hace 20 años... No voy con estas historias. Si me preguntas si tengo sueños, tengo sueños", ha subrayado.

El mensaje a los jugadores, con elogios a Kylian Mbappé

Por otro lado, respecto a la actual plantilla, ha detallado cómo han sido sus primeras semanas al frente, con la pretemporada ya finalizada: “Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar y con sentido común, porque lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido una única oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser y también es parte de mi ADN, pero ellos me han protegido de esta versión que también es mía".

"Todo lo que les he pedido como principios básicos y negociables es sentido común. Decir 'tenéis que estar aquí una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes' es sentido común. Es el fútbol de hoy, tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por nutricionista, tienes que ir a gimnasio cada día a hacer prevención. Es por ti, es por nosotros", ha recalcado, dejando clara su filosofía.

"Todo lo que les he pedido es sentido común. Y hasta ahora parece muy fácil, pero aceptarlo no es tan fácil. No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo, que es también muy normal que pase algo, pero hasta ahora no han dado ninguna oportunidad", ha añadido.

Además, entrando específicamente en nombres, se ha referido al bota de oro mundialista, Kylian Mbappé: “Es increíble, es demasiado bueno. Es un jugador de un nivel estratosférico. No voy a juzgar lo que ha hecho temporada pasada, una temporada extraña, complicada para todos. Al final es siempre la misma historia, han sido Xabi -Alonso- y Álvaro -Arbeloa- los que han pagado los platos rotos. Yo digo siempre que ganar o perder es multifactorial. Se lo he dicho a los jugadores, no acepto las culpas solo para unos y los aplausos solo para unos”, ha señalado.

Además, sobre esa etapa, y sobre el francés, ha sido también claro, especialmente destacando la entrega que ya está mostrando Kylian: "Mucha gente falló el año pasado, no solo entrenadores, no solo jugadores, gente aquí dentro también ha fallado. Yo prefiero pensar lo que Kylian puede ser ahora. Y un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12, ya me dice algo; se presentó porque quería jugar el partido contra el Schalke en condiciones de ganar. Entrena exactamente como todos, con el mismo compromiso, con la misma voluntad de mejorar".

Al respecto, además, ha concluido recalcando que los futbolistas "tienen que correr más, tienen que presionar más". "Tenemos que ser más equipo todos, tanto uno como otro. Los números son números increíbles. Lo que los dos han hecho en el Mundial es increíble. Jude -Bellingham- ha hecho un Mundial increíble, pero Kylian ha hecho historia. Cuando tú vas con los mejores, tienes que hacer que los mejores consigan dentro de una dinámica de equipo ser ellos mismos. Estamos yendo en la dirección correcta. No soy yo quien está ilusionado, no son los aficionados, no es el presidente: ellos están ilusionados", ha sentenciado.