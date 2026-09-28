Maitena Berrueco 28 SEP 2026 - 07:29h.

Ofrecen piezas a mitad de precio: "Vendieron por 3.600 euros un motor Porsche que vale 7.000 y que, por supuesto, nunca llegó"

¿Cómo evitar estafas en las compras de segunda mano?

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Vitoria-GasteizNahikari Balanzategi, del desguace vitoriano Arrausi AutoParts ha perdido la cuenta del número de denuncias que ha interpuesto por la suplantación de identidad a su empresa en la plataforma de compraventa online, Wallapop. La primera fue en diciembre de 2024, la última este mismo verano. No es la primera vez que los estafadores llevan a cabo sus engaños en este tipo de aplicaciones.

Mientras la justicia sigue su curso, “ellos se hacen de oro”, lamentan desde esta empresa que empieza a verse resentida por un fraude que afecta a más de un centenar de desguaces de toda España. El 80 por ciento del negocio de esta empresa familiar, que lleva 40 años en Vitoria, es la venta online, con clientes por toda Europa e Inglaterra, y “mucha gente, con estas cosas, empieza a no fiarse de la venta online de piezas de segunda mano y eso nos perjudica”.

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Los estafadores se hacen pasar por Arrausi, hasta el punto de “copiar nuestra web, usar nuestro logo, poner nuestros datos en las facturas falsas y hasta presupuestos con nuestro CIF de empresa”, y así, resulta complicado que los clientes no acaben siendo engañados.

El mal trago de los estafados: "Se quedan cortados"

El cebo lo ponen en plataformas como Milanuncios o Wallapop, aunque el ‘modus operandi’, pasa por hacer las gestiones vía WhatsApp, “se identifican como si fueran el desguace y piden datos de los clientes, pagos por adelantado y cobros por bizum o tranferencia a cuentas bancarias abiertas con DNI robados y hasta cuentas abiertas a nombre de menores”.

Ofrecen vehículos completos, “que a veces no son nuestros sino de otros desguaces”, pero también piezas “a la mitad de precio”. Gangas que deberían hacer saltar las alarmas pero que, muchas veces, no son suficientes para evitar que los compradores piquen: “Una vez pusieron un motor de un Porsche que valía 7.000 euros, a 3.600 y una persona lo pagó sin saber que era un fraude”, apunta.

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Los estafados pagan por adelantado y nunca reciben las piezas, por lo que llaman a Arrausi para reclamarlas. “Para nosotros es un mal trago”, reconoce Nahikari que ha tenido que explicar muchas veces a esas personas que “en realidad, no son clientes nuestros y que han sido estafados”. Los afectados se quedan "cortados" al descubrir el engaño. El consejo del desguace es que denuncien.

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Cien desguaces, un burofax

Por el momento, más de cien desguaces de todo el Estado han remitido un burofax a Wallapop para denunciar la proliferación de “cuentas falsas, anuncios fraudulentos y vendedores de recambios usados sin identificación ni trazabilidad suficiente” y exigen que sean retirados.

Además, conminan a la plataforma a implantar medidas como la verificación obligatoria de las cuentas que vendan recambios usados de vehículos de forma profesional o habitual; la exigencia del CIF, datos de contacto reales y número de autorización de CAT para los vendedores que comercialicen piezas procedentes de vehículos fuera de uso; y la creación de una categoría visible de "Recambios de CAT autorizado", vinculada a perfiles profesionales verificados.