Cualquier tercero que acceda a esa fotografía puede utilizarla para suplantar la identidad de su titular con consecuencias graves

La Policía alerta del riesgo de publicar fotos de llaves en redes sociales: un detalle aparentemente inocente puede facilitar copias y robos

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Cada día es más habitual que se nos solicite comprobar el DNI para realizar determinadas gestiones. La solución más rápida cuando esto ocurre suele ser tener una fotografía del anverso y del reverso del documento, hechas con la cámara del móvil, adjuntarla al correo o al chat correspondiente y olvidarse del problema. Y después ahí se queda la reproducción del documento, para siempre en la mayoría de los casos, en la galería del teléfono, junto a los selfis del verano y las capturas de recibos, sin cifrar, sin contraseña, sin caducidad.

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan varios años advirtiendo del riesgo que supone este descuido: cualquier tercero que acceda a esa fotografía puede utilizarla para suplantar la identidad de su titular con consecuencias que, en el mejor de los casos, requieren meses de gestiones para revertir.

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Qué se puede hacer con una fotografía del DNI

La Benemérita lo enuncia sin adornos: "La suplantación de identidad es uno de los mayores riesgos cuando nuestra información cae en manos de ciberdelincuentes, ya que pueden hacerse pasar por nosotros y cometer delitos en nuestro nombre, con graves consecuencias legales y personales".

El catálogo de posibles usos fraudulentos no es baladí. Con una copia del DNI, los cibercriminales pueden registrarse en casas de apuestas online, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos rápidos y realizar compras o ventas a nombre del titular. También pueden contratar servicios de telefonía y suministros, activar duplicados de tarjetas SIM que permitan interceptar códigos de verificación bancaria y, en los casos más elaborados, cometer estafas a terceros haciendo constar los datos del titular como firmante del engaño.

La víctima descubre el problema cuando aparece una notificación del banco de una operación que no ha realizado, un requerimiento judicial por una deuda desconocida o una carta de una compañía a la que nunca se ha suscrito.

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La imagen no se filtra sola. Suele hacerlo por una de estas tres vías.

Aplicaciones con permisos de acceso a la galería : buena parte de las apps instaladas en un móvil solicitan ese permiso sin que el propietario recuerde haberlo concedido, y a partir de ahí cualquier fallo de seguridad de esa aplicación, o cualquier cambio en su política de datos, puede permitir que el contenido sea leído por terceros.

: buena parte de las apps instaladas en un móvil solicitan ese permiso sin que el propietario recuerde haberlo concedido, y a partir de ahí cualquier fallo de seguridad de esa aplicación, o cualquier cambio en su política de datos, puede permitir que el contenido sea leído por terceros. Sincronización automática con la nube : iCloud, Google Fotos, OneDrive o Dropbox suben en segundo plano las imágenes recientes, y si la cuenta asociada se ve comprometida, por una contraseña débil, por un ataque de phishing o por reutilización en un servicio ya vulnerado, el atacante obtiene acceso al archivo completo.

: iCloud, Google Fotos, OneDrive o Dropbox suben en segundo plano las imágenes recientes, y si la cuenta asociada se ve comprometida, por una contraseña débil, por un ataque de phishing o por reutilización en un servicio ya vulnerado, el atacante obtiene acceso al archivo completo. Pérdida o el robo del terminal: si el móvil se queda encendido, sin bloqueo automático o con un patrón débil, cualquiera con el dispositivo en la mano puede localizar la fotografía en pocos segundos.

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Qué hacer si te piden una foto del DNI

Consciente de que muchos usuarios seguirán enviando fotografías de su DNI pese a las advertencias, la Policía Nacional lanzó a principios una campaña específica con tres recomendaciones muy concretas para reducir el riesgo.

La primera: "Envía la imagen en blanco y negro. Así será más evidente que es una fotocopia", dado que la imagen a color es más fácil de reutilizar por los estafadores haciéndola pasar por el documento auténtico.

La segunda: "Pixela los datos no necesarios, es muy importante que lo hagas, sobre todo con la firma, para así evitar que sea copiada y utilizada para suplantarte", también la fecha de emisión, la validez o los datos personales que no sean estrictamente imprescindibles para el trámite concreto.

La tercera: "Escribe un texto sobre la imagen del DNI mencionando el motivo por el que lo compartes", un marcador visible que dificulta la reutilización de la imagen en otro contexto. La imagen que la Policía Nacional difunde como modelo lleva escrito sobre ella "Solo para la reserva de hotel" o el motivo equivalente.

Cómo guardar la copia en el móvil

La lógica anterior se traslada al archivo almacenado. Si la fotografía se conserva en el teléfono para trámites futuros, conviene retirarla de la galería principal, donde es visible y accesible, y guardarla en una de las carpetas seguras que ofrecen los sistemas operativos actuales o dentro de un gestor de contraseñas con almacenamiento cifrado.

Desactivar la sincronización automática con la nube para ese archivo concreto, o directamente eliminarlo después de utilizarlo y reeditarlo cuando vuelva a hacer falta, es otra medida de higiene básica. Y, siempre que sea posible, utilizar los sistemas de verificación oficiales, como el certificado digital, Cl@ve, las autenticaciones nativas de bancos y administraciones, en lugar de una fotografía, que por su naturaleza es reutilizable indefinidamente.