Marta Egea 28 SEP 2026 - 06:15h.

Neptuno, antes de ser observado con telescopio, fue descubierto gracias a las matemáticas deduciendo que el planeta existía

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MadridEl descubrimiento de Neptuno no comenzó con una imagen borrosa en un telescopio. Comenzó de una forma más insólita: con una discrepancia en los números. Antes de que nadie lo pudiera identificar oficialmente en el cielo, el octavo planeta del sistema solar ya había “aparecido” sobre el papel debido a las irregularidades en la órbita de Urano.

Por eso, la historia de Neptuno suele describirse como uno de los grandes triunfos de la mecánica celeste. No fue un planeta encontrado por casualidad al barrer el cielo, sino un mundo predicho mediante cálculos.

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El problema comenzó con Urano

Para poder entender esta historia hay que retroceder a 1781, cuando William Herschel descubrió Urano. Hasta entonces, el sistema solar conocido terminaba en Saturno. Urano amplió de golpe las fronteras planetarias y, durante décadas, los astrónomos siguieron su movimiento para comprobar si encajaba con las leyes de Newton.

Al principio sí que parecía hacerlo. Pero, con el paso de los años, algo no cuadraba del todo. Urano no se encontraba exactamente donde las predicciones decían que debía estar. Su trayectoria presentaba pequeñas desviaciones, demasiado persistentes como para ignorarlas. No se sabía si era a causa de la gravedad o había un cuerpo desconocido cuya atracción estaba alterando el camino de Urano.

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La hipótesis de un planeta invisible resultaba atrevida, pero razonable. Si un objeto masivo situado más lejos que Urano tiraba gravitatoriamente de él, podía explicar esas anomalías. El reto era enorme: no se trataba solo de imaginar un planeta, sino de calcular dónde debía estar para provocar exactamente esas perturbaciones.

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Le Verrier y Adams, dos caminos hacia el mismo planeta

A mediados del siglo XIX, dos matemáticos se enfrentaron por separado a un mismo problema. En Cambridge, John Couch Adamas trabajó sobre la idea de que un planeta desconocido podía explicar las irregularidades de Urano. En otra ciudad, París, Urbain Le Verrier hizo lo mismo con una precisión que terminaría siendo decisiva.

La NASA explica que, hacía 1845, Urano había completado casi una vuelta alrededor del Sol desde su descubrimiento, lo que ofrecía datos suficientes para estudiar sus desviaciones. A partir de esas irregularidades, Le Verrier y Adams calcularon de forma independiente la posible posición del planeta que podía provocar esas perturbaciones.

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La parte interesante es que no estaban viendo Neptuno, tan solo sus efectos. Como el que deduce la presencia de una persona por las huellas que deja, los astrónomos dedujeron un planeta por la manera en la que influía en otro.

La noche en la que el papel apuntó al cielo

La historia culminó el 23 de septiembre de 1846. Le Verrier envió sus cálculos a Johann Gottfried Galle, astrónomo del Observatorio de Berlín. Galle, con la ayuda de Heinrich Louis d’Arrest, apuntó el telescopio hacia la zona indicada. Aquella misma noche encontraron un objeto que no aparecía en las cartas estelares usadas para comparar el cielo.

La precisión del cálculo fue asombrosa. Según la NASA, Galle observó el nuevo planeta esa misma noche, a solo un grado de la posición calculada por Le Verrier. Las matemáticas habían señalado una región del cielo y el planeta se encontraba allí.

La disputa por el mérito científico

Como suele pasar en las grandes historias de la ciencia, el descubrimiento de Neptuno también tuvo su lado humano. Francia defendía el papel decisivo que tuvo Le Verrier, mientras que Reino Unido recordaba que Adams había llegado a conclusiones parecidas de manera independiente. La cuestión de la prioridad generó tensiones, debates y orgullo nacional.

La Sociedad Americana de Física recuerda que Adams reconoció en 1846 la prioridad de Le Vernier en cuanto a la información que condujo directamente a que Galle pudiera efectuar su posición. También destaca que Le Verrier había presentado su posición prevista ante la Academia Francesa y enviado sus conclusiones al Observatorio de Berlín.

No fue la primera vez que alguien vio Neptuno

Pero, lo curioso es que Galle no fue el primer humano que vio Neptuno. Fue el primero que lo hizo sabiendo que era un planeta. Mucho antes, Galileo Galilei había registrado un punto cercano a Júpiter en 1612 y 1613. Hoy sabemos que ese punto corresponde a Neptuno, pero Galileo lo interpretó erróneamente como una estrella fija. Un artículo publicado en ‘Nature’ señala que Galileo observó Neptuno el 28 de diciembre de 1612 y el 28 de enero de 1613, aunque no lo llegó a identificar como un planeta.

Esta confusión es comprensible, ya que Neptuno es muy lejano, se mueve lentamente sobre el fondo de estrellas y, con los instrumentos de la época, no se podía ver su aspecto de una manera clara como para poder identificarlo como un planeta. Además, cuando Galileo lo observó, su movimiento aparente era especialmente complejo de detectar.