Raquel Noya Pontevedra, 27 SEP 2026 - 21:29h.

Más de 70 alumnos necesitan los servicios de una ruta que actualmente cuenta con 59 plazas para acudir al IES O Carril, una situación que las familias denuncian

Los padres reclaman un segundo autobús o un minibús y aseguran que algunos alumnos llegan a la parada con 45 minutos de antelación para poder subir al transporte escolar

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“Llevamos cuatro años de peleas con la Xunta”. Patricia Santamaría, madre de un alumno del IES O Carril, resume así el conflicto que varias familias mantienen desde que la Administración derivó a sus hijos “a las bravas” del instituto de A Escardia que les correspondía, a este instituto de Vilagarcía de Arousa situado a 2 km del centro en un trayecto “complicado que se inunda en invierno”. Ahora, el problema vuelve a repetirse con el inicio del curso: el autobús escolar disponible no tiene plazas suficientes y algunos menores tienen que competir para conseguir subir.

La situación llegó este jueves al pleno municipal, donde la Corporación de Vilagarcía aprobó por unanimidad reclamar a la Xunta una solución para el transporte escolar. El salón de plenos se llenó de familias que acudieron con pancartas para denunciar las dificultades que, aseguran, llevan años arrastrando.

Según las familias, el cambio de adscripción llevó aparejado el compromiso de disponer de transporte escolar. Sin embargo, aseguran que los problemas comenzaron desde el primer momento.

“Nos prometieron un autobús pero el primer día ya no pasó”, relata esta madre. Desde entonces, sostiene, cada comienzo de curso vuelve a plantearse el mismo conflicto: “Todos los años en septiembre tenemos que pelearnos con la Administración por lo mismo”, asegura.

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“En la parada se pelean por subir”

El problema se ha agravado este curso por la falta de plazas. “El bus que hay ahora no es suficiente para los cuarenta y tantos niños que necesitan ir al instituto y en la parada se pelean por subir”, denuncia Patricia Santamaría.

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Las familias alertan de que esta situación afecta a menores de corta edad que tienen que esperar cada mañana para intentar conseguir un sitio en el vehículo. “A las 8:15 ya hay niños en la parada esperando el bus, cuando empiezan el instituto a las 9:00. No puede ser, es injusto”, sostiene.

El ANPA del IES O Carril reclama por ello un segundo autobús o un microbús que permita cubrir la demanda. Según explicó su presidenta, Ana Romero, durante el pleno, más de 70 estudiantes han solicitado esta ruta, mientras el vehículo disponible cuenta con 59 plazas.

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El origen del conflicto está especialmente relacionado con el alumnado de A Escardia, cuyo colegio quedó adscrito al IES O Carril en 2023 por decisión de la Xunta. Las familias recuerdan que el IES Castro Alobre está mucho más próximo a esta zona y consideran que los estudiantes no deberían asumir las consecuencias del cambio de centro.

Su petición ha llegado a las redes sociales, con una cuenta en la que agradecen la asistencia de las familias al pleno e ironizan sobre el problema con una imagen inspirada en 'El juego del calamar'.

Cuatro años reclamando una solución

Las familias aseguran que llevan cuatro años trasladando el problema a la Administración. El ANPA afirma que alertó de la falta de plazas antes del comienzo de este curso y que volvió a contactar con la Xunta a principios de septiembre. Pese a ello, denuncian que el primer día de clase varios alumnos se quedaron sin poder utilizar el autobús.

La Administración ha solicitado documentación a las familias para comprobar qué estudiantes cumplen los requisitos para utilizar el servicio y establecer las tarjetas y paradas correspondientes. Las familias consideran que esta comprobación llega demasiado tarde y defienden que los datos necesarios ya estaban disponibles durante el proceso de matriculación.

El problema no se limita a la falta de plazas. Las familias también denuncian largos recorridos a pie y horarios que dificultan la jornada escolar de algunos estudiantes. En A Torre, por ejemplo, aseguran que los martes algunos menores llegan a casa sobre las 15:15 y apenas disponen de tiempo para comer antes de tener que regresar de nuevo a la parada.

El pleno reclama una respuesta a la Xunta

La situación provocó un debate tenso entre los grupos municipales. El PP defendió que está trabajando para encontrar una solución y que ha trasladado el problema a la Xunta, mientras PSOE, BNG y Esquerda Unida reclamaron también una respuesta a la Administración autonómica.

Finalmente, todos los grupos aprobaron la moción que exige una solución al problema del transporte escolar.

Las familias, sin embargo, anuncian que continuarán movilizándose. El ANPA tiene previsto recoger firmas en la Praza de Galicia para trasladar posteriormente sus reclamaciones a la Xunta.

“No vamos a parar. Necesitamos otro autobús y lo necesitamos ya”, sostiene la asociación, mientras los padres y madres esperan que el próximo día de clase, el lunes (que además se esperan lluvias) los alumnos puedan llegar al instituto sin tener que pelear por un asiento en el autobús.