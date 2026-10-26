Miles de jóvenes se han concentrado para protestar contra el acto

El acto del agitador Vito Quiles en Zaragoza termina con cinco detenidos y ocho agentes heridos

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El agitador Vito Quiles ha suspendido el acto que iba a celebrar este viernes por la tarde en Bilbao por el "muy elevado riesgo" de incidentes que podrían producirse, según ha justificado en sus redes sociales.

Precisamente, esta misma tarde, en la Universidad de Deusto, se han concentrado varios miles de jóvenes estudiantes para protestar contra el acto que, previsiblemente, iba a protagonizar Quiles en este lugar.

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A través de las redes sociales, el agitador ha anunciado que suspendía su "charla" después de hablar, según ha asegurado, con el jefe del dispositivo de la Ertzaintza, que le ha advertido de "un riesgo muy elevado" de altercados en Bilbao. Según ha señalado, su intención era "proteger" a los jóvenes que podrían acudir a escucharle.

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El acto estaba previsto para las 19:00 horas del lunes y se enmarca dentro la convocatoria del "Tour Combativos II" en la que Vito Quiles ha programado visitar varias ciudades antes de las elecciones del 29N. No obstante, las últimas dos convocatorias días de los días 15 y 22 de octubre terminaron con varios incidentes y disturbios en las calles de Pamplona y Zaragoza respectivamente.