Maitena Berrueco 31 OCT 2026 - 20:00h.

La salina más antigua del mundo comparte listado con el Teatro Romano de Mérida o los Yacimientos de Atapuerca

Álava, la provincia vasca más desconocida, "hechiza" a National Geographic que le dedica una guía de viaje completa

Compartir







Vitoria-GasteizLa capa blanca que cubre el suelo parece nieve, pero en realidad, se trata de 'oro blanco'. El Valle Salado de Añana en Álava, es la salina más antigua del mundo, un lugar del que emana de forma natural salmuera y donde se ha elaborado sal desde hace más de 7.500 años, pero que además, desprende magia. Así ha sido siempre, pero ha sido ahora cuando El Valle Salado de Añana ha entrado a formar parte de la selecta lista de Lugares Mágicos de España.

Tan solo 32 enclaves de extraordinario valor histórico, cultural, natural y patrimonial de España integran este distinguido club del que forman parte, entre otros, el Teatro Romano de Mérida, el Palacio Episcopal de Astorga, los Yacimiento de Atapuerca o el Cabo Finisterre. El Valle Salado de Añana es uno de los 14 nuevos lugares mágicos, seleccionados en 2026, entre 242 candidaturas.

Las salinas alavesas son uno de los conjuntos patrimoniales más destacados de la provincia que ya ha recibido importantes reconocimientos como ser nombrado Bien Cultural de Interés Nacional en España y opta a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí se cosecha sal de forma ininterrumpida desde hace 7.500 años, lo que la convierte en la salina más antigua del mundo.

La factoría de sal más antigua del mundo, en activo

En el Valle Salado hay cuatro manantiales de salmuera de los que brotan de forma natural dos litros de salmuera por segundo, con una concentración de sal por litro de agua de 240 gramos. El agua salada pasa por canales de madera y llega a las eras donde el sol permite recoger la sal. Terrazas, apoyos y caminos forman una arquitectura nacida del trabajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El valor del enclave no reside únicamente en su antigüedad: el sistema conserva conocimientos transmitidos entre generaciones, es patrimonio vivo y mantiene la producción de sal, mientras se recuperan las estructuras históricas.

El nombramiento del Valle Salado de Añana como uno de los 32 Lugares Mágicos del país, se ha hecho oficial durante el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado del 23 al 25 de octubre en Padrón (A Coruña). Los impulsores de esta iniciativa con la que buscan "revalorizar el patrimonio, fortalecer la identidad local y dinamizar la economía rural", definen un Lugar Mágico de España como un enclave que, por su valor simbólico, natural, histórico, artístico o emocional, "despierta una conexión especial con quien lo visita. No siempre tiene que ser monumental. A veces es íntimo. A veces es invisible para quien no sabe mirar".