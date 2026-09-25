Maitena Berrueco 25 SEP 2026 - 05:30h.

Álava y Vizcaya inician las obras para reforzar y estabilizar la base de la cruz que durarán alrededor de un mes

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Vitoria-GasteizLa cruz, que corona el icónico monte vasco Gorbea, permanecerá cerca de un mes cerrada para desaliento de los montañeros que suban a la cima sin saber que está siendo sometida a una reparación en su base para reforzar su cimentación, tras casi 120 años expuesta a las inclemencias meteorológicas y al desgaste de visitantes y animales, tampoco han faltado algunos sabotajes, como el que registró hace ahora un año.

La pequeña Torre Eiffel vasca, acostumbra a recibir a sus visitantes sin tanto glamour como su hermana mayor francesa, aquí se estilan más las botas de monte y el bocata, pero, ¿Quién quiere elegancia y sofisticación ante un paisaje como el que se extiende a los pies de la cruz del Gorbea? Cuenta la leyenda que hasta el mismísimo Lucifer subía aquí para tratar de derribarla.

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En la frontera entre Álava y Vizcaya se levanta el monte más emblemático del País Vasco: el Monte Gorbea que, con sus 1.482 metros, se alza como la cumbre más alta del macizo montañoso de los Montes Vascos que lo rodea y es el techo de estas dos provincias. En la cima del Gorbea desde hace 125 años hay una cruz, aunque en realidad, la actual estructura metálica es la tercera que corona este lugar. Las dos primeras, casi duplicaban en altura a la actual y acabaron derrumbándose muy rápido, incapaces de soportar los fuertes vientos de la cumbre y el hielo.

Dos cruces desplomadas en cuatro años

La primera cruz medía 33 metros y para fabricarla se usaron 13.000 kilos de hierro que se subieron a lomos de mulas y bueyes. Se inauguró el 12 de noviembre de 1901, un mes después, el 12 de diciembre un vendaval la partió. Dos años más tarde, se levantó la segunda de las cruces, de 23 metros, pero de nuevo, dos años y medio después, otro vendaval la derrumbó.

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La reiterada fatalidad llevó a muchos a elucubrar sobre una posible maldición. Sin embargo, tras los resultados anteriores, el tercer proyecto aligeró tanto la estructura como la altura. En este caso se cumplió el dicho popular de ‘a la tercera, va la vencida’, en 1907 se levantó la estructura metálica que ha aguantado estoica hasta nuestros días. Claro que el tiempo pasa por todos, y más en una zona expuesta a las inclemencias meteorológicas, al paso de los animales y, por supuestos, al de los montañeros.

Así, la base de la cruz ha empezado a erosionarse y deteriorarse, quedando al descubierto parte de la zona de apoyo de la cimentación. La estructura metálica tiene base cuadrada de cinco metros de lado y sus cuatro pies están empotrados en zapatas de hormigón que sobresalen por encima del terreno para protegerlos de la corrosión.

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Álava y Vizcaya, mano a mano

Detectado el problema, las diputaciones alavesa y vizcaína se han puesto manos a la obra para frenar los daños, reforzar y estabilizar la base de la estructura, recuperar el terreno sobre el que se asienta y garantizar, de forma conjunta, su conservación.

La Cruz del Gorbea se construyó por recomendación papal, pero en la actualidad esta pequeña torre Eiffel vasca, de algo más de 17 metros de altura, ha trascendido su simbología cristiana y se ha convertido en un punto de referencia del montañismo vasco. Toca someterla ahora a unos cuidados que la mantendrán alejada de sus visitantes, al menos durante un mes, un cerramiento perimetral impedirá a los excursionistas que alcancen la cima acercarse a la cruz, tampoco podrán hacerlo a la zona del Virgen, aunque el buzón y la mesa de orientación, recientemente reparada, sí estarán accesibles.

La inversión prevista para el conjunto de las actuaciones asciende a 167.742,78 euros y será sufragada al 50 por ciento por Álava y al 50 por ciento por Vizcaya ya que la Cruz del Gorbea se encuentra en la divisoria de los territorios históricos, los pies Norte y Este de la estructura están en Vizcaya y los Sur y Oeste en Álava, dentro del Parque Natural y de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Gorbeia.