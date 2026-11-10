Maitena Berrueco 10 NOV 2026 - 18:30h.

'Mapuche' exige la paralización de las obras para crear un túnel bajo la ría que conecte Getxo con Portugalete

Stop Ecocidio, la campaña que persigue el daño irreversible y deliberado al medioambiente

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BilbaoNi el frío, ni los requerimientos de la policía, ni la incomodidad han podido, de momento, con 'Mapuche'. Este activista, que se autodefine como "defensor de los árboles", lleva ya 17 días subido a uno de ellos, un pino del parque Artaza de Leioa (Vizcaya) para denunciar lo que él denomina un "ecocidio" y tratar de paralizar las obras del túnel que conectará Getxo y Portugalete bajo la ría. El kurdo visibiliza así el impacto ambiental de la autovía bajo la ría y asume que la "resistencia será larga" y advierte que no bajará hasta que se abandone la construcción de esta autovía subfluvial.

En lo alto del árbol, 'Mapuche' está solo, pero en su lucha se siente respaldado por muchos vecinos de la zona y por la plataforma Subflubiala Ez!, contrarios a un proyecto "destructivo" y "ecocida" que condena a muerte a árboles como en el que permanece encaramado Mapuche: "Docenas de árboles del parque Artaza acabarán siendo talados" y al otro lado de la ría, "se dañará irremediablemente el ecosistema del río Ballonti", lamentan. "El clima es duro, pero el apoyo del pueblo me ayuda a continuar", advierte en sus redes 'Mapuche'.

El túnel subfluvial bajo la ría de Bilbao es un proyecto de infraestructura viaria impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia para conectar ambos lados de la ría del Nervión, entre Getxo y Portugalete. Un túnel de 3,2 kilómetros y por el que, se estima, circularán alrededor de 50.000 vehículos al día.

No piensa bajar

Los detractores de esta nueva infraestructura advierten que provocará más emisiones de CO2 y un entorno mucho más degradado: el subfluvial traerá consigo "un aumento del tráfico del 33 por ciento, lo que se traducirá en partículas contaminantes y ruido", dicen.

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Así las cosas, hace más de dos semanas este activista de origen kurdo se encaramó en la copa de uno de los árboles amenazados por las obras y ahí, ha permanecido desde entonces, porque su intención es no abandonarlo, mientras las obras sigan adelante. Mientras tanto, la maquinaria ha empezado a trabajar dispuesta a perforar la tierra para hacer realidad un proyecto viario que se planteó por primera vez hace 41 años y que se retomó en 2018.

'Mapuche' es un activista ecologista, de origen kurdo y exiliado en Francia, cuya lucha le ha llevado a participar en protestas y acciones por distintos lugares del mundo. Su protesta en Vizcaya, subido a un árbol, pretende visibilizar el impacto ambiental de este proyecto viario y defender los 180 arces, tilos, acacias, robles y otras especies de árboles, algunos de ellos de casi un siglo de vida, que serán talados para construir esta infraestructura: "Ellos destruyen el mundo por avaricia, nosotros lo defendemos por amor y solidaridad", asegura.