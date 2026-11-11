Los manifestantes también han presionado para el cierre de lugares turísticos como la Alhambra, Granada

La huelga general más inaudita: en plena campaña electoral, secundada por el Gobierno y criticada por la oposición

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Con cánticos a favor de la huelga y lanzándoles octavillas, y papeles triturados, los comercios que han intentado abrir hoy sus puertas se han encontrado con manifestantes presionando para volver a bajar las persianas de los locales con cánticos como: "¡Huelga general!".

En Bilbao se han vivido momentos de máxima tensión cuando algunos manifestantes han comenzado a lanzar petardos y objetos incendiados al interior de una gran superficie. Ante esta situación, la Ertzaintza ha tenido que crear un cordón de seguridad para alejarlos del local.

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En el centro de Barcelona también se han vivido situaciones similares. Los piquetes convocados para la huelga general del 11 de noviembre han entrado en las tiendas que han encontrado abiertas y han presionado a los comerciantes para que cierren. Otros comercios han amanecido directamente con los escaparates tapiados o en proceso de hacerlo.

En Vigo, los locales de un centro comercial han amanecido con las persianas bajadas, pero el edificio ha permanecido abierto y decenas de manifestantes han entrado dispuestos a bajar las pocas persianas que han encontrado subidas.

Estas escenas se han repetido por todo el país también en lugares turísticos como Málaga y Granada donde los piquetes han impedido durante un par de horas la apertura de la Alhambra que finalmente sí ha abierto sus puertas al público.