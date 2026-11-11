Maitena Berrueco 11 NOV 2026 - 05:30h.

El Pleno Municipal aprueba la moción de Elkarrekin Donostia para poner en marcha este servicio en 2027

Un barrio de Vitoria lanza la 'frigoteka', una biblioteca portátil en el interior de una vieja nevera

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San SebastiánAl fondo de un armario, en un rincón del trastero o guardado en una caja bajo la cama. Objetos que alguien compró pensando que eran imprescindibles en un momento puntual y que tras su uso, han quedado relegados al olvido, almacenados cogiendo polvo a la espera de volver a usarse o en muchos casos, de acabar en el contenedor. ¿Qué ocurría si pudiéramos usar esas cosas, que solo se necesitan en contadas ocasiones, sin necesidad de comprarlas?

La respuesta es una biblioteca de las cosas, es decir, un espacio dedicado al préstamo de enseres y utensilios que se usan con poca frecuencia y que "no tiene sentido comprarlas para almacenarlas en nuestras casas", explica Arantza González García, concejala de Ezker Anitza-IU. Un lugar donde tomar prestado gratuitamente esas cosas que solo necesitas de manera ocasional.

Un taladro, una silla de ruedas o una limpiadora a vapor, objetos que suelen tener un uso ocasional y que a partir de 2027, los donostiarras no tendrán que comprar porque podrán tomarlos prestados de la objetoteca, que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana ha aprobado poner en marcha durante el próximo ejercicio.

Usarlos y devolverlos

Su funcionamiento es novedoso en Euskadi, aunque no tanto en otros puntos del Estado, como en Barcelona donde cuentan con su propia biblioteca de las cosas, para tomar prestados objetos y evitar compras innecesarias. La iniciativa que el pleno municipal de Donostia ha aprobado ahora es una apuesta por la economía colaborativa que busca fomentar la sostenibilidad y un consumo responsable.

Al igual que en una biblioteca los libros se alinean en estanterías a la espera de que algún ávido lector los tome prestados, en este nuevo servicio público, serán los objetos de uso esporádico de toda índole los que podrán llevarse a casa y devolverlos tras su uso.

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La propuesta de Elkarrekin Podemos pretende "no consumir aquello que no necesitamos" y "alargar la vida útil" de cosas que se utilizan con poca frecuencia. Además, con este nuevo espacio y la posibilidad de tomar prestado y devolver el objeto, el ciudadano evita almacenar en trasteros o camarotes todo tipo de enseres durante largos periodos. Por otra parte, la objetoteca ofrece la oportunidad a todas las personas, con independencia de su capacidad de consumo y renta, de acceder a herramientas o utensilios que de, otra manera, no podrían.