Desahucian a Raquel, víctima de violencia de genero, y a su padre de 87 años con cáncer en Carmona, Sevilla

Manuel Pimentel Sevilla, 10 NOV 2026 - 17:38h.

La vivienda era de sus abuelos y su exmarido, condenado por violencia de género, que figura en las escrituras del inmueble

El drama de Raquel, víctima de violencia de género, y su padre con cáncer y discapacidad, que afrontan un desahucio en Sevilla: "Mi casa soy yo"

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Nuevo mazazo de la crisis de la vivienda, esta vez, en la provincia de Sevilla. Un juzgado de Carmona ha ejecutado este martes 10 de noviembre el lanzamiento para desahuciar a Raquel, una mujer de 49 años víctima de violencia de genero, y a su padre Antonio, un anciano de 87 años con una discapacidad reconocidad del 75% y enfermo de cáncer.

Hace pocos días, Raquel pedía ayuda para encontrar una solución habitacional e intentar retrasar este día. Finalmente, ambos han sido desahuciados de la casa en la que convivían en la localidad sevillana, ante los gritos de protesta de decenas de vecinos que han acudido en apoyo de esta familia.

Alrededor de las 11:30 horas de la mañana de este martes, llegaban los agentes de la Guardia Civil para proceder al cumplimiento judicial. A pesar de la situación de vulnerabilidad reconocida por los servicios sociales, Raquel y Antonio, se han visto obligados a abandonar una vivienda en la que residían desde hace años.

Hacia las 12:50 la familia abandonaba la vivienda sin tener una alternativa habitacional. Decenas de vecinos y activistas han tratado de frenar el desahucio y han expresado su rechazo a que la vivienda quede en manos de la expareja de Raquel, que figura en las escrituras y la hipoteca, un hombre sobre el que pesa una causa penal por violencia de género.

Derrumbada y entre lágrimas, la mujer se salía de su casa junto a su padre y, minutos después, según ha podido saber 'Informativos Telecinco', llegaban hasta el lugar el exmarido de Raquel, acompañado de su abogado y han entrado a la vivienda.

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Un acuerdo de divorcio

El conflicto se remonta a la compra de la casa familiar. La vivienda era de los abuelos de Raquel, que decidieron venderla cuando se hicieron mayores. Ella, había vivido en esta casa desde los 8 años y decidió comprarla, pero su pareja de entonces, con la que llevaba desde los 16 años, insistió en figurar también en la hipoteca y en las escrituras.

Hace nueve años, Raquel decidió romper la convivencia y entonces comenzó un conflicto judicial por el uso y la titularidad de la vivienda, durante el cual alcanzaron un acuerdo que hoy ha derivado en el desahucio de la mujer y su padre.

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Con este desahucio, la ya de por sí vulnerable situación se agrava todavía más. Antonio necesita vivir en una casa acondicionada y adaptada debido a su discapacidad del 75 por ciento.

Además, cada semana tiene que acudir al Hospital Virgen Macarena, que se situaba cerca de casa. El anciano necesita trasladarse tres veces a la semana para recibir un tratamiento de quimioterapia debido a un mieloma múltiple que padece.