“Estamos cansados, no podemos más” , afirman en el comunicado, denunciando el insuficiente respaldo del Concello, que hace inviable la continuidad de la celebración. “No se puede mantener un evento de esta magnitud sin apoyo institucional ni garantías mínimas", denuncian. La asociación cultural sin ánimo de lucro lleva 16 años organizando esta fiesta, que fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2021.

Este año por lo tanto no se celebrará el Gran Prix de Carrilanas de Esteiro que llegaría a su edición 36 y tampoco se celebrará el festival musical que en los últimos años complementaba la popular prueba donde se mezclaba velocidad, pericia y originalidad. "Lo intentamos una y otra vez, con ilusión y dedicación, pero fracasamos", señalan en el texto compartido en sus redes sociales y que ha generado decenas de comentarios de vecinos y visitantes, sorprendidos y afectados por la cancelación de esta fiesta.

Los responsables de la organización afirman que acudieron al Concello de Muros en busca de apoyos para intentar salvar la edición de este año , pero no han recibido respuesta ni les han atendido. Por lo que han decidido no seguir con la edición 2025 de esta fiesta.

El Gran Prix de las Carrilanas de Esteiro no solo es una cita cultural y festiva si no que supone además un importante motor económico para toda la comarca, que recibe miles de visitantes en los días en los que celebran tanto las carreras como el festival musical. La organización estima que unas 30.000 personas acuden a Muros cada día de la fiesta, un evento gratuito, y que genera importantes ingresos en los alojamientos, bares y restaurantes de la zona. “No entendemos por qué una fiesta de esta importancia, con un impacto directo en la economía y en la proyección de Muros no reciba el respaldo necesario" lamentan.