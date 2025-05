Redacción Galicia A Coruña, 21 MAY 2025 - 07:01h.

Cuando salió de Laredo para hacer unas etapas del Camino del Norte tenía 34 seguidores en Instagram

Ahora, más de 100.000 personas siguen su día a día en el Camino a través de las redes sociales

Hasta en catorce ocasiones ha hecho el Camino de Santiago Anais, una guía turística de Bilbao que reside en Murcia, pero seguramente esta última será imposible de olvidar para ella, porque en pocos días, esta mujer se ha convertido en todo un fenómeno viral, compartiendo sus aventuras cotidianas, anécdotas o reflexiones, etapa a etapa.

Cuando salió hace unos días de Laredo, para hacer varias etapas del Camino del Norte, Anais tenía tan solo 34 seguidores en Instagram, una red social que apenas usaba. Hasta ahora ella compartía sus vídeos de reflexiones y monólogos en TikTok, pero decidió hacerse un perfil también en Instagram para que dos de sus amigas también pudieran verlos.

Pero todo se desmadró de repente, como cuenta en uno de sus vídeos. Anais empezó a compartir sus reflexiones caminando, auténticos monólogos sobre cómo conseguir una cama en un albergue, lo complicado que es ligar, o las curiosidades cotidianas de los peregrinos. Y en unos días ha llegado a alcanzar más de 100.000 seguidores en Instagram, algunos de ellos personajes famosos, algo que aún no se cree del todo. “He pensado que alguien que me quiere me había comprado seguidores” comenta aún asombrada por el alcance de sus reflexiones.

Anais desmonta en sus vídeos las leyendas sobre ligar en el Camino: “Después de andar 30 kilómetros hoy no me tocan con un palo”, bromea sobre conseguir cama en algunos albergues; “éramos 60 personas, y había 40 plazas, esto está siendo Ratas a la carrera, Pekín Express, El juego del calamar y el Adivina quién muere esta noche” o detalla momentos icónicos en los albergues, porque “no haces el Camino de verdad hasta que unos italianos no te cocinan spaguetti”.

Para ella el Camino no son unas vacaciones, es un refugio, donde calmar la ansiedad y desconectar, tal y como ha explicado en algunos de sus vídeos. Y lo ha completado en más de una decena de ocasiones. Pero esta vez lo hace convertida en todo un personaje, a quien muchos ya reconocen en su ruta. En uno de sus últimos vídeos cuenta cómo la reconoció la dueña de una tienda de souvenirs en Asturias, “estaba precisamente la mujer viendo mis videos y se puso nerviosa perdida”, detalla.

Anais tiene previsto dejar el Camino ya y volver al trabajo, para continuar con las siguientes etapas más adelante. También para asimilar con calma toda esta fama que le ha llegado sin esperarlo, como peregrina viral.

