Las autoridades investigan si se activó el protocolo de posible agresión sexual una vez fue atendida por los médicos Paloma Lago

Un familiar de Paloma Lago encontró a la presentadora desnuda y desorientada en su casa y llamó al 112

La denuncia interpuesta por la presentadora Paloma Lago contra el exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, continúa bajo investigación. Por ahora se sabe que la denunciante asegura haber sido víctima de una presunta agresión sexual cometida con sumisión química el 27 de diciembre de 2024, sobre la que fue consciente al día siguiente, una vez se despertó mareada y desorientada.

Según ha informado este medio, un familiar de la presentadora de TV, al parecer su sobrino, acudió a su vivienda y la encontró desnuda y desorientada, por lo que rápidamente llamó a los servicios del 112 para que fuera atendida. Cuatro días después se presentó la denuncia en una comisaría de Ferrol contra el exconsejero de la Xunta.

Unas imágenes a las que ha tenido acceso Informativos Telecinco, que corresponden al año pasado, muestran al político y a la presentadora en varios actos mostrándose muy cerca el uno del otro y con selfie incluido. Ambos habrían mantenido una relación sentimental que se prolongó durante semanas. Hasta que meses después habría ocurrido la supuesta agresión sexual con sumisión química.

¿Se activó el protocolo de posible agresión sexual tras ser atendida Paloma Lago? ¿Se procedió de forma correcta?

Lo que se desconoce por ahora es si en el momento que la presentadora fue atendida por los servicios médicos se activaron los protocolos de una posible agresión sexual, un punto clave para la causa. Los agentes tratan de esclarecer estas circunstancias.

Además, según informan fuentes como 'ABC', por ahora no hay constancia de que este hecho esté avalado por un informe toxicológico. No obstante, en el atestado que ha elaborado la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la comisaría de Ferrol sí existiría un informe de estas características y que resultaría determinante para la viabilidad de la denuncia, a pesar de que no ha trascendido su contenido. Que haya una prueba médica que avale los hechos es fundamental, según los expertos.

El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, anunció su dimisión tras serle notificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que está investigado en un proceso judicial activado a raíz de la denuncia interpuesta por la modelo y presentadora ferrolana. Posteriormente, el político proclamó que es "absolutamente inocente" y que centrará sus fuerzas en defenderse en el ámbito judicial.