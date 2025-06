Patricia Martínez 11 JUN 2025 - 07:00h.

El dispositivo de seguridad y limpieza contará con apoyo de 12 cámaras de vigilancia y dos embarcaciones

El Concello recuerda que no se podrá acampar el día antes para guardar sitio en la playa

A CoruñaA pocos días de que llegue la noche más mágica del año, el Ayuntamiento de A Coruña ha presentado el dispositivo previsto para la noche del 23 de junio en la ciudad, donde se desplegarán cerca de 1.000 personas entre personal de seguridad y limpieza. Además se ha presentado las normas que regulan los permisos de hogueras, churrascadas y actividades en la playa para la noche del 23.

La alcaldesa de A Coruña anunció también la programación cultural que incluye conciertos como en la explanada de Riazor, como el del grupo La Guardia y Hey Kid, previsto para el día 23. El cartel de las celebraciones de San Xoan de este año ha sido creado por la diseñadora e ilustradora Laura Pato.

A Coruña espera recibir en la noche de San Xoan, declarada como fiesta de Interés Turístico Internacional, unas 150.000 personas. El dispositivo desplegará a un millar de efectivos de seguridad y limpieza y también habrá 12 cámaras de vigilancia dispuestas a lo largo del paseo marítimo. Además, en las playas se desplegará un dispositivo especial de salvamento y socorrismo con dos embarcaciones para emergencias.

El ayuntamiento coruñés ha dado también a conocer las normas que regulan las sardiñadas y churrascadas, las hogueras y la normativa para el uso de los arenales en esta multitudinaria fiesta.

No se puede reservar sitio en la playa los días previos

Una de las normas más polémicas cada año es la que se refiere al uso de la playa, ya que las “parcelas” previas en la playa se han convertido en una imagen más, habitual de la fiesta. La alcaldesa ha recordado que no está permitido parcelar las playas el día anterior o pasar la noche anterior en la playa guardando un espacio. “El fuego de San Xoan se mantiene encendido todo el año porque las ganas de dar inicio al verano van marcadas en nuestro ADN, señaló Inés Rey, que también pidió “sentidiño y responsabilidad” en las celebraciones. Y de nuevo clamó al civismo y a no delimitar espacios en los arenales los días previos. “Las playas son espacios de uso público y todos y todas tenemos derecho a gozar de la noche de San Xoan” indicó. El ayuntamiento pretende que esa reserva del espacio, las ya míticas “parcelas”, no se haga ya desde el día anterior, impidiendo al resto de vecinos y bañistas poder disfrutar de la playa.

A partir de las 19,30 del lunes 23 se podrá bajar material para las hogueras a las playas y el baño estará prohibido durante la noche, desde las 22.00 horas del 23 de julio hasta las 9.00 horas del día 24.

El Ayuntamiento repartirá 120 toneladas de madera, apta para quemar a partir de las 19,00 de la tarde en 14 puntos, repartidos por las playas. Y se dispondrán también 25 puntos donde depositar la basura de forma separada, a la salida de los arenales, con contenedores de gran tamaño para residuos orgánicos, inorgánicos y vidrio. Ecovidrio repartirá 3.000 invitaciones para lo Aquapark de Cerceda a las personas que depositen correctamente sus residuos. Además, habrá un refuerzo de colectores en los barrios para que las personas puedan reciclar los restos de la celebración en cada distrito. Las playas deberán estar libres desde las 6.00 horas del 24 de junio para que la concesionaria responsable del servicio de limpieza pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias.

Normas para las sardiñadas, churrascadas y hogueras

Las personas que estén interesadas en hacer sardiñadas y churrascadas en la vía publica podrán hacerlo presentando una solicitud previa con 48 horas de antelación, al Área de Seguridad Ciudadana. El horario está regulado, pudiendo solo realizarse solo de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas. Además , será preciso guardar una distancia de seguridad con elementos que puedan arder, no usar combustibles líquidos y dejar las aceras libres para el tránsito peatonal.

Los establecimientos de hostelería que también quieran organizar sardiñadas o churrascadas, también deberán comunicarlo con 48 horas de antelación al Área de Seguridad Ciudadana. Los establecimientos también podrán instalar en la calle barras, neveras o mostradores, y podrán poner música, en una noche donde se amplían dos horas más las actividades de hostelería en la ciudad.

También será necesaria la comunicación previa al Área de Seguridad Ciudadana en el caso de querer realizar hogueras en espacios públicos, a través de la web del consistorio. Esas hogueras deberán cumplir un límite de altura, y unas precauciones a la hora de ubicarlas, siempre alejadas de contenedores, vehículos, viviendas o vegetación.

El ayuntamiento coruñés también cerrará la circulación en el paseo desde las 19.00 horas del lunes 23 y se reforzará con lanzaderas el transporte público. El Concello colocará tres puntos violetas situados en las Esclavas, en la fuente de los Surferos y en la zona central de la playa. En estos puntos, se ofrecerá información y asesoramiento específico para adolescentes y mujeres jóvenes en materia de violencia machistas, especialmente con la violencia sexual. El horario de atención de los puntos violeta será de 22.00 a 4.00 horas.

