Patricia Martínez 12 JUN 2025 - 13:15h.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que investiga lo sucedido como un posible caso de violencia de género

El ADN confirma que los cuerpos hallados en Campo Lameiro son los de la pareja de Moraña desaparecida días antes

PontevedraTras confirmarse oficialmente las identidades de los dos fallecidos, que aparecieron calcinados en un coche en Campo Lameiro el pasado 31 de mayo, el Concello de Moraña ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de ambos; José Ramón y Marisol. Esta equiparación de víctima y agresor ha causado indignación entre asociaciones feministas, vecinos y la oposición municipal.

El Concello de Moraña ha anunciado que las banderas ondearán a media asta durante tres días y se suspenderán todos los actos públicos en señal de duelo "por los dos vecinos desaparecidos", a cuyos familiares el gobierno municipal ha mostrado sus "condolencias". La decisión ha desatado una oleada de críticas.

El Ministerio de Igualdad ya ha confirmado que investiga lo sucedido como un crimen machista. De confirmarse, con Marisol serían la 14 las mujeres asesinadas este 2025 en todo el país.

Incluir al maltratador con su víctima es, para el colectivo feminista As Moiras de Moraña es "tremendamente indignante" y supone un "retroceso incalculable" en el avance de toda la sociedad contra la violencia machista.

"Las instituciones públicas no pueden invisibilizar de esta manera a las víctimas", recuerdan desde As Moiras

El colectivo ha compartido un comunicado de repulsa, en el que recuerdan que "no se puede ignorar" que Marisol C. P. figuraba en el sistema VioGén con riesgo alto y tenía una orden de alejamiento vigente, ni que el agresor contaba con un amplio historial de antecedentes por violencia de género. "Las instituciones públicas no pueden invisibilizar de esta manera a las víctimas, cuando deberían ser las garantes y el principal motor para la eliminación de la violencia machista", apuntan desde el colectivo que convocó la pasada semana una concentración de repulsa por el crimen.

As Moiras piden al Concello de Moraña que "reflexione y rectifique cuanto antes", y que los poderes públicos se tomen "de una vez por todas" la violencia machista como una "prioridad política absoluta" impulsando “medidas serias, reales y efectivas".

Desde el BNG, por su parte, coinciden en calificar como "indignante y profundamente inapropiado" que se equipare el respeto hacia una mujer maltratada con su "maltratador sistemático", poniendo a agresor y víctima "en el mismo nivel". "Es un mensaje absolutamente erróneo y peligroso a la sociedad", denuncian desde el BNG, con el que "se pretende invisibilizar a la verdadera víctima".

El subdelegado del gobierno apunta: “No se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan”

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, confirmó que la mujer fallecida junto a su pareja en Campo Lameiro estaba inscrita en el sistema Viogén de protección de víctimas de violencia machista como de 'riesgo alto', pero también lamentó la situación en la que vivía la mujer, que convivía con su agresor, a pesar de la orden de alejamiento tras una condena previa por malos tratos, que pesaba sobre él: “no se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan” declaró. “No podemos evitar que la gente decida convivir cuando son dos personas mayores de edad e independientes”, afirmó Abel Losada.

