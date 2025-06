Patricia Martínez 25 JUN 2025 - 16:23h.

El Concello de Vigo ha emitido un informe desfavorable al plan de autoprotección presentado por la comisión

Los organizadores no tienen tiempo para cumplir con los requerimientos solicitados

Vigo, PontevedraPor primera vez en cien años el barrio vigués de Coia no celebrará sus fiestas de la Consolación, programadas a partir del próximo viernes 4 de julio. La comisión organizadora de las fiestas da por suspendidas las celebraciones, tras la negativa del Concello de Vigo a la autorización de la fiesta.

"Lo que el año pasado valía, este año no les vale". Así se ha lamentado la cancelación el presidente de la Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia, Manuel Carrera, apuntando al gobierno local como responsable. El ayuntamiento de Vigo ha emitido en las últimas horas un informe desfavorable al plan de autoprotección presentado por la comisión, solicitando a la organización que "enmiende errores" en el plazo de cinco días, para poder autorizar la fiesta.

Carrera ha asegurado que "no tienen tiempo" para aportar la documentación y cumplir con los requerimientos solicitados por el Concello. Entre las peticiones, les exigen aforar el terreno, algo "inviable" y que nunca hicieron por que no hay una única entrada y salida del recinto. Para la comisión, enviar la documentación sería “perder el tiempo" porque "buscarán otra excusa" para decir 'no'.

Sobre los motivos que llevarían al gobierno local a tomar esta decisión, el presidente ha apuntado al accidente mortal ocurrido el año pasado en la atracción del Saltamontes, en las fiestas del barrio vigués de Matamá, señalando que ahora se han puesto "muy exquisitos" y "ven con lupa todo".

Las fiestas de Coia son uno de los eventos más multitudinarios del verano vigués, a donde acuden miles de personas, con una programación que iba desde el viernes 4 de julio al miércoles 9 y que incluía, además de la feria con las diferentes atracciones, el pregón por parte de Fillas de Cassandra, foliadas, conciertos de bandas de música, una sesión DJ por parte de Michenlo, y las verbenas diarias con actuaciones musicales de varias orquestas como la Panorama, los Satélites, la Gran Parada o Cinema. La fiesta lleva celebrándose más de 100 años en el barrio vigués y solo se dejó de celebrar con la pandemia.

Explicaciones del Concello de Vigo: no se reúnen los requisitos mínimos

El Concello de Vigo ha detallado en un comunicado las razones de la negativa al plan presentado por la comisión de fiestas. En él, detalla que el pasado viernes se notificó a la comisión el informe desfavorable al plan de autoprotección presentado para las fiestas, emplazándolos a que en cinco días "enmienden errores". Según el gobierno local, "por no reunir los requisitos mínimos para su tramitación ni aclarar varios de los aspectos básicos de la normativa vigente en materia de autoprotección".

"Los técnicos municipales consideran que la documentación presentada por la comisión no es válida ni suficiente para poder autorizar la celebración del evento", añaden desde el ayuntamiento, dando cinco días para enmendar los errores. "De no hacerlo, se procederá a dar por desistida la petición", detallan.

Sin autorización para las atracciones en el recinto

Hace unos días, la comisión ha había anunciado que el Concello no les daba la autorización pertinente para las instalación de las atracciones de los feriantes en el recinto de la fiesta. Sin la presencia de las atracciones, la fiesta tenía una viabilidad complicada, ya que la tasa que se les cobra a esos puestos es una de las principales vías de financiación de la fiesta.

Desde la Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia (Emafega), han criticado el "silencio administrativo" del Concello de Vigo, que les impide saber si pueden instalarse y trabajar. Aseguran que "no es una situación nueva" y señalan al consistorio vigués como responsable de haber adoptado "una postura de bloqueo institucional que, lejos de mejorar los mecanismos de control, se ha convertido en un veto encubierto a toda una actividad" , desde el accidente mortal, ocurrido en agosto de 2024, en las fiestas de Matamá.

Abel Caballero, firme con la decisión: "queremos fiestas pero con garantías"

El alcalde de Vigo se ha referido este miércoles a la cancelación anunciada de las fiestas, insistiendo en que se trata de una decisión técnica y no política: "son decisiones técnicas que se toman para velar por la seguridad de la gente", ha afirmado Abel Caballero. "La ley vela por la seguridad de las personas, y los técnicos del Concello están aplicando esa ley" , ha insistido, recordando que en Vigo se sigue apostando y defendiendo las fiestas: "todos queremos fiestas, pero con garantía y con seguridad", ha dicho. El alcalde ha detallado que se organizará una reunión técnica con la comisión para detallarles los puntos donde es necesario aplicar cambios por si quieren hacer modificaciones en el plazo previsto.

