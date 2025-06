Patricia Martínez 29 JUN 2025 - 07:00h.

El cartel recoge varias normas básicas de educación como no descalzarse o no poner los pies en las sillas

"De un tiempo a esta parte, parece que todo vale, pero creemos que no todo vale" se lamenta el hostelero

PontevedraJesús Agrelo lleva casi 30 años trabajando en la hostelería pero ahora ha decidido plantarse. Con un listado que reúne varias normas de modales y educación básica y otras recomendaciones más concretas, ha decidido dejar unos cuantos avisos a los clientes que acudan a su restaurante, ubicado en la céntrica Plaza de la Leña de Pontevedra.

A las puertas del bar Rianxo se puede leer desde hace unas semanas el cartel hecho a mano, donde se recuerda por ejemplo, que está prohibido descalzarse. “Han llegado a descalzarse y ponerse a lavar los pies aquí, con una botella de agua en la terraza” lamenta Jesús, y añade que es habitual ver como muchos clientes “ponen los pies en las sillas”.

“De un tiempo a esta parte, parece que todo vale, pero creemos que no todo vale” apunta y añade que su negocio, como muchos otros, vive de la gente de Pontevedra, “pero también del turismo”, y en los últimos tiempos están observando como “se repiten ciertas conductas” entre algunos visitantes.

“Me dio mucha pena tener que poner el cartel, porque realmente son normas básicas de comportamiento” recuerda, “pero lo pusimos y aun así, seguimos viendo cosas tremendas, como poner los pies en las sillas”.

"Me han llegado a sacar una empanada que se traían comprada, y ponerla encima de la mesa" lamenta el hostelero

El cartel también recuerda que tampoco está permitido que se consuman comidas y bebidas de otros establecimientos en su local. «No es tan raro que lleguen y saquen su bebida de casa” y “las consumiciones las tenemos nosotros aquí, nos dedicamos a eso” “Me han llegado a sacar una empanada que se traían comprada, y ponerla encima de la mesa, cuando yo aquí sirvo empanadas” detalla y añade que a los clientes “aún les parece mal que les digas algo”, señala el responsable de este local, con una terraza y ocho mesas, ubicadas en la Plaza de la Leña pontevedresa.

En este bar también piden que los clientes esperen a que se recojan las mesas, antes de sentarse. Porque Jesús apunta que ve mucha prisa, “y mucha gente que va acelerada” en los últimos tiempos. Tal y como recuerda al final de su lista de “recados”, “si tiene prisa, este no es su local”. “Para mi esto es lo más importante de todo, incide, porque me encanta que la gente venga a disfrutar, con calma, hay gente que vive muy apurada”.

La tortilla, de Pontevedra, no de Betanzos

Como apuntes finales, el responsable del restaurante añade algunas puntualizaciones con cierta retranca, sobre los platos más populares de su carta, la tortilla y el pulpo. “La tortilla no es de Betanzos, es de Pontevedra” recuerda el cartel. “Tenemos tortilla y la podemos hacer poco hecha o muy hecha”, detalla. Y sobre el pulpo, aclara, porque “muchos piden pulpo a la gallega cuando quieren pulpo á feira” y no es lo mismo. Jesús recuerda que el pulpo a la gallega lleva la patata cocida en el agua del pulpo y se suele servir con una ajada, mientras que el pulpo á feira, no lleva patata aunque él se muestre dispuesto a añadirla, si se la piden.

Sobre las reacciones que ha causado su listado de avisos, por ahora no han recibido quejas. “La gente de Pontevedra que pasa se para y nos dice que le parece bien. Nadie se ha quejado por ahora, son todo cosas bastante lógicas” recuerda Jesús.

