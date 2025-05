La iniciativa ha ido extendiéndose a otros municipios de la isla con mensajes contrarios a la saturación turística

Cada vez más localidades en contra del turismo masivo: manifestantes en Granada y Mallorca piden soluciones

Compartir







Una iniciativa lanzada a través de las redes sociales y titulada 'Welcome to Sollerland' ha comenzado una campaña para denunciar la saturación que vive Sóller, Mallorca. El éxito de esta medida ha llevado a otros pueblos de las islas como Valldemossa, Alcúdia, Binissalem, Manacor, Banyalbufar o Son Servera a imitar las acción de denuncia. Informa Pelayo Ortiz.

PUEDE INTERESARTE Turismofobia en Mallorca: el sector teme que el rechazo de los vecinos ahuyente a los visitantes

"Yo era de aquí"

Se trata de un perfil abierto en la red social Instagram y que utiliza imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) para recrear el futuro de algunos enclaves característicos del municipio mallorquín.

La primera publicación lleva por título "Si preguntas a la IA: ¿Cómo será este verano en Sóller? Esta es la respuesta' y junto se publican varias ilustraciones de la plaza de la Constitución, con la emblemática fachada de la iglesia de Sant Bartomeu colapsada por los turistas y los coches de alquiler.

El famoso tren, además, también aparece abarrotado de personas. En otra publicación se ve el tranvía repleto de gente con rostros atemorizados, mientras que otra de las fotografías recrea una masa de gente este verano en la playa d'en Repic.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El perfil ha publicado varias recreaciones con IA de imágenes con un tono más realista. En la primera, un hombre rodeado de una multitud sostiene un cartel que reza 'Yo era de aquí'. En la segunda es una joven la que en un tren de Sóller con decenas de turistas sosteniendo sus teléfonos móviles luce una camiseta con el mismo lema que el anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La imagen más reciente es la de un niño rodeado de bañistas que comen helados en una playa mostrando un cartel con la frase 'Yo jugaba aquí'.

Otros municipios mallorquines replican la iniciativa

Ahora son al menos ocho los municipios de Mallorca que se han sumado a esta iniciativa reivindicativa, y entre todos estos perfiles sumaban cerca de 9.000 seguidores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estas imágenes suelen ir acompañadas de la imagen de un residente que, escrito en una pancarta, lamenta que a causa la saturación turística ha dejado de hacer determinadas cosas.

"Yo antes podía comprar en el mercado", se puede leer, por ejemplo, en el cartel que sujeta un hombre en una de las imágenes recreadas por la cuenta 'Welcome to Alcúdia-Land'. "Cuando la cultura se vuelve espectáculo pierde su tradición", se puede leer en otra imagen, en la que una pareja de mallorquines baila 'ball de bot' mientras los turistas les fotografían, publicada por 'Welcome to BiniLand'.

En 'Welcome to BanyalbufarLand' se pueden ver diferentes fotografías creadas con IA que exageran algunos de las problemáticas que se viven en el pueblo debido a la masificación turística. Por ejemplo, en una de ellas se observa a una multitud de motoristas que atraviesan la Ma-10, la carretera que cruza el municipio, o una cola de personas que esperan para acceder al mirador de Ses Ànimes.

Recreaciones similares han hecho desde la cuenta 'Welcome to Son Servera-Land', en las que se pueden observar el mirador de la Costa dels Pins, el Talaiot de Ses Oliveres o el yacimiento arqueológico de Mestre Ramon llenos de turistas.

En 'Welcome to ValldemossaLand', además de alguna imagen creada con IA, han publicado vídeos que ejemplifican "la realidad diaria de saturación" en los aparcamientos de la localidad. Desde 'Welcome to ManacorLand' se preguntan, de forma irónica, si viven "en Manacor o en Múnich".