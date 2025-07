Redacción Galicia 02 JUL 2025 - 03:00h.

Galicia lidera el ranking como la comunidad autónoma con los comportamientos más cívicos del país

Vigo, la ciudad gallega con mayor número de habitantes, lidera el ranking nacional de cortesía con una puntuación de 5,17 sobre 10. Esta calificación la posiciona como la localidad más respetuosa y educada de España. Según este estudio, los vigueses se destacan por comportamientos como saludar a desconocidos, respetar el espacio personal, hablar en un tono adecuado en lugares públicos y cumplir las normas básicas de tráfico y convivencia.

El informe, realizado por la plataforma inglesa Preply, no se basa en opiniones vagas, sino en datos concretos obtenidos a través de encuestas. Para elaborar esta clasificación, se preguntó a los participantes por actitudes cotidianas como si saludan al entrar a una tienda o un ascensor, si respetan las filas sin intentar colarse o si son amables en su trato diario.

Junto a Vigo, el área de A Coruña, Oleiros y Arteixo también se ubica en los primeros puestos, con una puntuación de 5,18. Este doble reconocimiento sitúa a Galicia como la comunidad autónoma con los comportamientos más cívicos del país.

Aunque cada ciudad tiene sus propias costumbres, este resultado indica que en Galicia hay una fuerte cultura de respeto y buenas maneras, que se refleja tanto en el trato entre personas como en el uso de los espacios comunes. Esta convivencia positiva hace que muchas personas vean a Vigo y otras ciudades gallegas como lugares muy atractivos para establecer su hogar.

Ciudades con peor puntuación

No todas las urbes obtuvieron buenos resultados. El mismo estudio señala que en algunas ciudades son más frecuentes los comportamientos percibidos como descorteses, como hablar en voz alta en espacios públicos, conducir de forma agresiva o ignorar las normas básicas de convivencia. Entre las peor valoradas se encuentran Granada,

Alicante-Elche, San Sebastián, Bilbao y Palma de Mallorca, con puntuaciones por encima del 5,7. Esto indica una mayor prevalencia de actitudes incívicas, según la percepción de sus propios habitantes.

Más que una anécdota: una señal de calidad de vida

Este tipo de estudios no solo aporta una curiosidad, sino que refuerza la imagen de Vigo como una ciudad donde vale la pena vivir. Además de su localización junto al mar, la calidad del aire, la oferta cultural y los servicios disponibles, este reconocimiento pone el foco en un valor intangible pero esencial: la calidad humana. Vivir en un entorno donde la gente se saluda, se respeta y no genera molestias innecesarias puede mejorar mucho la vida cotidiana. Por eso, Vigo no solo destaca por su educación, sino también como un lugar especialmente agradable para residir.

¿Qué aspectos se evaluaron?

El estudio analizó conductas como:

· Si las personas saludan al entrar a una tienda o ascensor.

· Si respetan las colas o intentan adelantarse.

· Si bajan el volumen al ver vídeos en lugares públicos.

· Si moderan la velocidad al acercarse a un paso de peatones.

· Si dan paso a otros coches en el tráfico.

· Si son amables con quienes los atienden.

La puntuación se mide en una escala del 1 al 10, donde una cifra más baja representa más cortesía. Así, el 5,17 de Vigo indica un comportamiento ciudadano más respetuoso en comparación con otras ciudades.