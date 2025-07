Pepe, el alcalde más longevo de España, cumple 100 años: "Voy a seguir trabajando"

Rocío Amaro 28 JUL 2025 - 07:00h.

José Antonio Torres ha cumplido 100 años, es el alcalde más longevo de España y sigue en activo al frente de Chercos, en Almería

No tiene pensado retirarse y asegura que lo que más le gusta es poder ayudar a los jóvenes del municipio que solo cuenta con 300 habitantes

AlmeríaEn Chercos, un pequeño municipio de Almería de apenas 300 habitantes, no hace falta preguntar quién es Pepe. Basta con alzar un poco la voz en la plaza o llamar a la puerta del Ayuntamiento. José Antonio Torres, que ha cumplido un siglo de vida, sigue contestando él mismo a su teléfono móvil. Ni secretarios, ni ayudantes. Al otro lado de una llamada es él quien contesta con voz pausada pero dispuesta: "Me disponía a comer, pero le atiendo", dice.

Debe ser esa responsabilidad que lleva a aparcar la comida si el trabajo llama. Porque sigue al frente del municipio como alcalde y, como tal, sigue respondiendo. Es el cargo que lleva desempeñando 30 años, "y por el que nunca he cobrado ni un solo céntimo", insiste enérgico para que ese detalle quede bien aclarado.

En una corta pero intensa conversación con él (la sopa se enfriaba y había que apremiar) ha habido espacio para muchas cosas: para hablar de su pueblo, de los jóvenes, de su orgullo por servir y también del dolor de sus piernas. “Ahora estoy un poco malillo, no puedo moverme bien, pero voy a seguir trabajando".

Guardia Civil de profesión

Pepe nació en Chercos hace justamente 100 años, el 23 de julio de 1925. Tras una vida profesional en la Guardia Civil, se jubiló cuando cumplió los 70. Pero lo único que dejó fue el uniforme, porque lejos de retirarse , en 1995, se presentó a las elecciones municipales de su pueblo natal. Y las ganó. "Yo nací trabajando, soy muy trabajador y lo seré siempre", asegura.

Desde entonces, ha sido alcalde de su pueblo casi sin interrupciones. Solo estuvo fuera del cargo durante tres meses hace un par de años por una moción de censura que prefiere no comentar demasiado: "La sopa, que se enfría", y la conversación se acaba.

No sin antes confesar que lo mejor que le ha pasado el día de su cumpleaños ha sido recibir la visita de Presidente de la Diputación de Almería, Javier A.García, quien le entregó personalmente el Escudo de Oro de la Provincia, o lo que es lo mismo, el reconocimiento a una vida de entrega a los demás: "Su visita me ha hecho muy feliz".

Ayudar a los jóvenes

Se muestra agradecido por la distinción, sí, pero no fanfarronea, ni siquiera se para en ella. Su mayor satisfacción no son los reconocimientos, sino la gente: "Todos son mis amigos y me quieren", dice emocionado y recordando que “he ayudado a todos los niños del pueblo desde que nacen hasta que hacen su carrera universitaria, y han sido unos cuantos”, cuenta con orgullo.

Es todo lo que le importa, ayudar. Ni colores políticos (él pertenece al Partido Popular aunque ni siquiera lo menciona), ni hojas de ruta marcadas en agendas interminables: "Cada día me acuesto tranquilo por saber que he podido ayudar a alguien, y mientras más pueda ayudar, más feliz soy”.

La voz de Pepe suena lúcida y cálida. Habla como quien no tiene prisa, aunque esta vez sí la tenía. Le duelen las piernas pero va a seguir caminando por los suyos: “Como guardia civil ya luché por el bien de mi pueblo y aquí seguiré, mientras pueda”. Y en Chercos, nadie lo duda.