OurenseLa jueza de la plaza número 1 del tribunal de Instancia de Verín (Ourense) ha acordado el ingreso en prisión "provisional comunicada y sin fianza" del hombre detenido e investigado por un delito de incendio en Oímbra por imprudencia grave, lesiones graves y daños.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la titular considera que existe "riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva" por parte de este vecino de A Gudiña.

Todo ello, "sin perjuicio de que continúe la instrucción y que se determinen las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos".

El detenido por el incendio de Oímbra había pasado este domingo a disposición judicial para declarar como presunto autor del incendio forestal registrado en este municipio ourensano, que ha calcinado alrededor de 11.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas.

Labores de desbroce

El pasado jueves, 14 de agosto, la Guardia Civil detuvo a este hombre como presunto responsable del referido incendio forestal cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor en un momento en el que se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).