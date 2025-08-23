Los socialistas gallegos exigen a la Xunta que dote a las brigadas de tierra con mochilas en las que portar el equipo de oxígeno

Los brigadistas trasladan que los cinturones que emplean tienen el mismo diseño que los de los años 90, sobrecargados

El Grupo Socialista de Galicia ha denunciado el sábado que los brigadistas de tierra carecen de soporte para poder llevar el equipo de oxígeno para situaciones de emergencia.

La portavoz socialista de Medio Rural en el Parlamento, Carmen Dacosta, ha manifestado que el "equipo de oxígeno de último minuto" es un dispositivo fundamental que puede salvar la vida de los brigadistas en caso de que se vean atrapados en un incendio forestal, ya que les aporta aire limpio durante un tiempo limitado.

Según Dacosta, los brigadistas no pueden emplearlo porque "carecen del equipo ergonómico y adecuado para transportarlo".

Denuncian que llevan cinturones de los años 90

El PSdeG explica en un comunicado que los propios brigadistas les han trasladado que los cinturones que emplean tienen el mismo diseño que los de los años 90, sobrecargados con guantes, cantimplora, botiquín, mascarilla, gafas, linterna y otros útiles imprescindibles, sin espacio ni resistencia para soportar el peso del autorrescatador.

"Hablamos de un equipo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No es admisible que la Xunta obligue a los brigadistas a elegir entre ponerse en riesgo físico cargando con todo ese peso en la cintura o dejar el oxígeno de último minuto en el coche, donde no sirve absolutamente para nada", ha asegurado Dacosta.

La parlamentaria socialista ha señalado que las brigadas helitransportadas de la Xunta sí cuentan con mochilas adaptadas y diseñadas para portar esos equipos de emergencia, por lo que ha denunciado el "agravio inaceptable" de que el Gobierno gallego niegue ese mismo material a las brigadas de tierra.

"No puede haber brigadistas de primera y brigadistas de segunda. Todos se juegan la vida cada vez que salen al monte, y todos tienen derecho a las mismas garantías de seguridad", ha declarado.

Los socialistas gallegos han exigido a la Xunta que dote a las brigadas de tierra con esas mochilas en las que portar el equipo de oxígeno.