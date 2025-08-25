Patricia Martínez 25 AGO 2025 - 00:00h.

El precio medio de las viviendas en esta zona ronda de media los 1,7 millones de euros

¿Cuáles son las calles más caras para comprar una vivienda en España?

VigoEntre Canido y Cabo Estai, a las fueras de Vigo, y con unas vistas inmejorables a la ría se encuentra la calle de oro de Galicia. La calle Arquitecto Antonio Cominges, situada en Canido, ha recuperado este año su puesto como la más cara de toda Galicia para la compra de una vivienda. En esta vía tranquila, silenciosa, de aire exclusivo y de estilo residencial se sitúan algunos de los chalets y viviendas unifamiliares más caros de todo Vigo. Ya en el 2022 esta calle se situó como primera en este ranking del lujo de Galicia, y de nuevo recupera la posición, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

Con un precio medio de 1,7 millones de euros, en esta calle se sitúan varios chalets de estilo más clásico y también nuevas construcciones que están en el mercado. Ahora mismo hay una decena propiedades en venta, y prácticamente todas están por encima de esa cifra.

Las propiedades más baratas rondan el millón de euros

El sueño de vivir en esta tranquila calle con vistas al mar, supone abonar en el mejor de los casos, casi un millón de euros. Es el precio del chalet más barato que se oferta en esa zona. En los últimos tres años, los precios aquí han subido más de 100.000 euros de media.

Muchas de las casas en venta de la zona superan los dos millones de euros. Quien quiera rodearse de lujo atlántico, por ejemplo, en una propiedad con 607 metros cuadrados construidos, 2.700 de parcela, cinco dormitorios, con sus cinco baños y una terraza con vistas espectaculares de 40 metros, deberá abonar 2,3 millones de euros. Propiedades como esta se anuncian en diferentes portales inmobiliarios desde hace varios meses, porque tal y como se reconoce desde el sector, suelen ser propiedades complejas de vender, por sus elevados precios.

En esta misma zona, también se está construyendo una exclusiva urbanización bautizada como Los Cabos, con viviendas unifamiliares, frente al mar, situadas frente a Cabo Estai. Con precios de las parcelas a partir de los 800.000 euros algunas de las propiedades de este proyecto alcanzan los tres millones de euros.