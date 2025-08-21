El presunto asesino, principal sospechoso del crimen de Avilés, fue detenido en un bar de la localidad, donde habría hecho una revelación premonitoria

Crimen en Avilés: una mujer asesinada, un detenido al que alquilaba una habitación y una supuesta discusión por causas que se investigan

AvilésLas autoridades siguen investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de la Folleca, en Avilés, donde un hombre que ejercía de camarero en la localidad fue detenido el pasado martes por la mañana como principal sospechoso de su muerte. Su arresto, precisamente, se produjo en un bar en el que, al parecer, dejó una frase premonitoria que se cumplió cuando, sin ofrecer resistencia, le pusieron las esposas.

El acusado, que desde hace unos meses vivía de alquiler en una habitación que la propia víctima le alquilaba, ha sido sometido a interrogatorio por la Policía Nacional después de perpetrar un exhaustivo registro del domicilio de la fallecida, donde fue hallada muerta, ensangrentada en la cocina.

Fue el novio de la víctima el que encontró su cadáver y quien llamó rápidamente a las autoridades, que pronto se pusieron tras la pista del presunto asesino, al que localizaron y detuvieron la mañana siguiente en el mismo bar en el que, a quienes allí le conocían, les reveló: “Hoy duermo en el calabozo”.

Los últimos pasos del presunto asesino de su casera en Avilés, antes de su detención

Según recoge La Nueva España, además de realizar esa afirmación, el acusado del crimen de Avilés llegó a decir a un conocido del bar que ese día esperaba acabar entre rejas: “Hoy mal, le pegué a alguien a quien no debía”, cuenta el citado medio que le contestó cuando le preguntó cómo estaba.

De igual modo, una de las empleadas de ese establecimiento coincide en que ese día estaba raro y no como de costumbre, llegando a señalar que esa vez ni siquiera pidió su consumición con palabras, sino limitándose a solicitarlo con un gesto. Mientras otras veces se mostraba hablador, “con ganas de contar”, aquella mañana no era así.

Por lo que él mismo contó en otras veces, sabían que trabajaba de camarero en una sidrería de Avilés, aunque había sido militar y lo había dejado por una pareja anterior. Sabían también que hacía unos meses se había ido a vivir de alquiler, pero en ningún caso habían llegado a imaginar lo que acababa de ocurrir.

La noche antes de ser detenido, según indica La Nueva España, la pasó de taxi en taxi hasta llegar al bar, siendo ya detenido por la mañana.

El presunto autor del crimen de Avilés se acoge a su derecho a no declarar

En el interrogatorio de las autoridades, al parecer, se ha acogido a su derecho a no declarar, estando previsto que este viernes, por su parte, pase a disposición judicial.

Entre tanto, mientras sus conocidos en el bar no dan crédito y muestran estupefacción ante lo ocurrido, el duelo y la indignación por el asesinato de la mujer también se extiende en la localidad. Identificada como como Noelia G., regentaba una peluquería canina y era muy querida por sus clientes y vecinos.