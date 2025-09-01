Patricia Martínez 01 SEP 2025 - 12:05h.

El velero sufrió una vía de agua y tuvo que ser remolcado hasta Portonovo

Tres manadas de orcas se pasean por las Rías Baixas dejando daños en varias embarcaciones

Compartir







PontevedraEste fin de semana las orcas se han vuelto a dejar ver en las Rías Baixas, en esta ocasión de manera agresiva. Todavía con el susto en el cuerpo, lo recuerdan los tripulantes del velero "Ranco", con base en Portonovo, cuando navegaban este pasado sábado entre las Islas de Sálvora y Ons. Se dirigían al puerto de Muros, pero no pudieron llegar hasta allí: "vinieron a toda velocidad, fue un ataque en toda regla" han contado los tripulantes. Los cetáceos golpearon el casco varias veces, provocando una vía de agua, que además les hizo perder el timón.

Tras la llamada de auxilio, tuvieron que ser remolcados por la embarcación Salvamar Mirach, de Salvamento Marítimo y escoltados por Gardacostas y la Guardia Civil hasta el puerto de Portonovo, mientras seguían achicando el agua que entraba en el barco.

Gumersindo, patrón del yate reclama que se pueda geolocalizar su presencia a tiempo real "para poder modificar la ruta de navegación", porque "ya hay gente de Gran Bretaña o de Francia que teme bajar a la costa gallega estos meses", cuenta, ya que saben que pueden tener problemas. Y "no todo el mundo, recuerda, actúa con calma" ante un ataque como el que ellos vivieron. "Te puedes poner nervioso o hasta tirarte al mar" advierte, "y eso puede ser aún más peligroso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

15 embarcaciones dañadas en el mes de agosto en las costas gallegas

En el mes de agosto, al menos 15 embarcaciones tuvieron encuentros o ataques de orcas en las costas de Galicia, desde la Costa da Morte hasta Oia (Pontevedra), según las notificaciones de registradas en la aplicación GT Orcas, gestionada por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) y el grupo científico internacional Orca Atlántica. En la aplicación se pueden notificar la presencia de orcas o las interacciones en la costa, pero no siempre se reflejan en tiempo real, en el momento exacto de los encuentros con ellas.